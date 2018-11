1. La Belgique termine 5e de la compétition...

2. ... et pourrait affronter l'Allemagne lors des qualifications pour l'Euro

Football Les derniers matches de la phase de groupes de Nations League se sont déroulés ce mardi soir. Le classement complet de 1 à 55 peut désormais être établi.Vous pataugez toujours avec le règlement de la Nations League ? Nous vous l'avions expliqué en détails ic i. Mais maintenant que tous les résultats sont connus, les projections sont plus faciles à faire... car l'intérêt de cette compétition ne se limite pas auloupé de peu par les Diables. Voici les différents enseignements à tirer...Nous vous l'avions expliqué: à la fin de la Nations League, un classement complet de 1 à 55 est établi. Dans celui-ci, les quatre premières places restent en suspens jusqu'au final four, les quatre suivantes sont occupées par les deuxièmes de groupe de Ligue A, les places 9 à 12 par les troisièmes de groupe (qui seront relégués en Ligue B), les places 13 à 16 par les vainqueurs de groupe de la Ligue B (qui seront promus en Ligue A), et ainsi de suite. Pour départager les deuxièmes de groupe comme la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie en Ligue A, on regarde dans cet ordre: le nombre de points, le goal average et le nombre de buts marqués. D'autres critères sont ensuite prévus mais ils n'étaient pas nécessaires pour départager les 55 équipes de cette première édition.Voici donc le classement complet de la première Nations League de l'histoire:1-4: Suisse, Portugal, Pays-Bas, Angleterre5: Belgique6: France7: Espagne8: Italie9: Croatie10: Pologne11: Allemagne12: Islande13: Bosnie-Herzégovine14: Ukraine15: Danemark16: Suède17: Russie18: Autriche19: pays de Galles20: République Tchèque21: Slovaquie22: Turquie23: Eire24: Irlande du Nord25: Ecosse26: Norvège27: Serbie28: Finlande29: Bulgarie30: Israël31: Hongrie32: Roumanie33: Grèce34: Albanie35: Monténégro36: Chypre37: Estonie38: Slovénie39: Lituanie40: Géorgie41: Macédoine42: Kosovo43: Biélorussie44: Luxembourg45: Arménie46: Azerbaidjan47: Kazakhstan48: Moldavie49: Gibraltar50: Iles Féroé51: Lettonie52: Liechtenstein53: Andorre54: Malte55: Saint-MarinCe classement permet d'établir les pots en vue du tirage au sort des qualifications de l'Euro 2020. Et vu qu'il y aura dix groupes lors de ces éliminatoires, la 11e place de l'Allemagne l'envoie dans le pot 2 et lui promet d'être confrontée à l'une des 10 premières équipes de cette Nations League qui seront donc "têtes de série".

Par le jeu des promotions et relégations, on sait aussi que la Mannschaft, tout comme la Pologne, la Croatie et l'Islande évolueront en Ligue B si une deuxième édition de la Nations League voit le jour (ce qui n'a pas encore été confirmé). La Belgique, elle, pourrait être confrontée à la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, le Danemark ou la Suède, qui sont promus de Ligue A.





3. La Géorgie, la Macédoine, le Kosovo ou la Biélorussie à l'Euro

4. Le Kosovo pourrait provoquer un nouveau tirage au sort

On le sait, la Nations League définira les barrages pour l'Euro 2020 puisque seuls les deux premiers de chacun des dix groupes des éliminatoires offriront un ticket pour la compétition continentale. Les autres regarderont l'Euro à la télévision... à moins d'avoir bien presté dans cette Nations League. Ainsi, les vainqueurs de groupes de chaque Ligue sont assurés, au minimum, de disputer des barrages à quatre (pour une place). En Ligue D, la Géorgie, la Macédoine, le Kosovo et la Biélorussie ont dominé les débats et s'affronteront en mars 2020 via des demi-finales et finale pour déterminer laquelle de ces quatre nations ira à l'Euro. A moins bien sûr que l'une des quatre ait réussi l'exploit de se qualifier directement via les éliminatoires, auquel cas le Luxembourg (meilleur deuxième) sera repêché pour disputer les barrages.En Ligue C, l'Ecosse, la Norvège, la Serbie et la Finlande seront, au pire, barragistes. En tant que meilleurs deuxièmes, la Bulgarie et Israël ont de grandes chances d'être repêchés avec des barragistes de Ligue C ou même de Ligue B puisque la plupart des équipes qui les devancent au classement général de la Nations League se seront qualifiées via les éliminatoires.A ce titre, si la Belgique devait échouer à se qualifier directement, il y a fort à parier qu'elle aurait des barrages assez faciles à aborder puisque les équipes de Ligue A seront pour la plupart déjà qualifiées. Ses adversaires en barrages pourraient donc être des nations de Ligue B, voire C !Subtilité étonnante du règlement: les barrages se disputeront en mars 2020, soit... après le tirage au sort de la phase finale de l'Euro qui aura lieu le 1er décembre 2019. Lors de ce tirage au sort, il y aura comme toujours quatre chapeaux. Et vu que l'Euro se disputera à 24, ils compteront chacun six équipes. Le chapeau 1 regroupera les six meilleurs premiers de chaque groupe des éliminatoires et le chapeau 2 les quatre moins bons premiers et les deux meilleurs seconds. Le chapeau 3 sera uniquement composé de deuxièmes de groupe et le chapeau 4 contiendra les noms des deux moins bonnes nations qualifiées directement ainsi que les mentions "vainqueur des barrages Ligue A", "vainqueur des barrages Ligue B", "vainqueur des barrages Ligue C" et "vainqueur des barrages Ligue D".La Belgique, que l'on espère dans le chapeau 1, aura donc quatre chances sur six de ne pas connaître tous ses adversaires le 1er décembre. Elle risque de devoir attendre la fin mars et les barrages pour être totalement fixée.Pire, imaginons que le Kosovo se qualifie en mars 2020 via les barrages de Ligue D, cela pourrait engendrer un nouveau tirage au sort de la compétition le 1er avril suivant si l'on en croit cet article qui figure sur le site officiel de l'UEFA ! Car pour des raisons politiques, l'UEFA évitera une confrontation entre le Kosovo et la Bosnie ou la Serbie, qui ont évidemment de bonnes chances de se qualifier via les éliminatoires traditionnels. Dans le même ordre d'idée, l'Ukraine et la Russie ne pourront pas s'affronter en phase de groupes de l'Euro mais dans ce cas, il y a de bonnes chances que leur participation soit validée avant le tirage au sort du 1er décembre...