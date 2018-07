Un jour après l'officialisation du transfert de la légende Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, les supporters de la Vieille Dame se sont rués sur son maillot.

Il est blanc et noir, floqué du numéro 7 et coûte un peu plus de 100 euros. Son prix n'a pourtant pas freiné les supporters turinois à l'acheter.

Ils sont plus de 500.000 à avoir commandé le maillot de CR7 sur internet. Ajoutez à cela les 20.000 exemplaires vendus en magasin et vous avez le nombre de maillots de Ronaldo vendus en seulement 24 heures.

Pour s'attirer les services du quintuple Ballon d'Or, la Juventus a déboursé 105 millions d'euros. En une journée, le club a touché 54 millions d'euros. L'entièreté de la somme ne va pas dans les caisses du club.