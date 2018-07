Remplacer Meunier : pas simple !

C’était le coup tactique du tournoi. Face au Brésil, Roberto Martinez a adapté son système, en passant notamment à quatre derrière en perte de balle et en postant Romelu Lukaku sur le flanc droit. Les Diables ont très vite apprécié cette idée tactique, ce qui les a aidés à très bien l’appliquer.

Maintenant, une question est sur toutes les lèvres : vu la suspension de Thomas Meunier, le sélectionneur va-t-il à nouveau utiliser le même schéma face à la France ?

Plusieurs facteurs vont influencer la réflexion du staff des Diables. L’un d’eux, c’est d’empêcher la France de nous faire mal. Contre la Seleção, l’une des missions était de neutraliser Neymar. Ici, le principal danger s’appellera Mbappé.

"Tout le monde parle de Mbappé pour le moment. C’est le plus fort", confirme Thomas Vermaelen. "Il fait un excellent tournoi et il peut faire basculer un match sur une action. Mais il n’y a pas que lui. Dembélé, mon équipier à Barcelone, peut monter au jeu et se montrer dangereux. Giroud a d’autres qualités, Kanté est très important aussi…"

Roberto Martinez et son staff ont bien évidemment déjà leur plan en tête. Mais ce dimanche soir, ils ne l’avaient pas encore communiqué aux joueurs. Trois options principales semblent se dégager pour Martinez.

(...)