Voici les qualifiés pour l'Europe (et ce qui les attend):

- Bruges, champion, est directement versé dans les poules de la Ligue des Champions. Tirage au sort le 30 août, premier match les 18 et 19 septembre.

- Le Standard (qui avait déjà un ticket pour l'Europa League assuré suite à sa victoire en Coupe de Belgique) disputeront le 3e tour préliminaire de la C1. À ce stade de la compétition, il pourrait rencontrer des adversaires comme Bâle, Benfica, l’Ajax ou encore Fenerbahce. En cas d’élimination, il serait automatiquement reversé dans les poules de l’Europa League grâce à la victoire en Coupe. En cas de qualification, les Rouches atteindraient les barrages et toucheraient un beau pactole de 5M € (le Standard a déjà empoché plus de 3.2M € pour l’accession à la phase de poules de l’Europa League). Tirage au sort le 23 juillet, match aller les 7 et 8 août et match retour le 14 août.

- Anderlecht finit à la 3e place et dit donc au revoir aux tours préliminaires de la Ligue des Champions. Les Mauves devront "se contenter" de l'Europa League où ils joueront directement les poules. Tirage au sort le 31 août, premier match le 20 septembre.

- La Gantoise termine 4e et jouera un tour préliminaire pour l'Europa League. Tirage au sort le 23 juillet. Match aller le 9 août, match retour le 16 août.

- En s'offrant la 5e place, Genk ne dit pas au revoir à l'Europe. Les Limbourgeois vont en effet affronter le vainqueur des playoffs 2 (Zulte Waregem ou Lokeren) le dimanche 27 mai. Le gagnant jouera les préliminaires de l'Europa League (2 tours). Tirage au sort le 19 juillet, match aller le 26 juillet, match retour le 2 août.

- Charleroi est le grand perdant de ces playoffs car en finissant 6e, les Zèbres ne verront pas l'Europe l'an prochain.