Le Sporting d'Anderlecht est dans le creux. Ils restent sur une défaite en championnat à Eupen et un partage face à Lokeren.

Il est plus que temps de se ressaisir pour les troupes de Hein Vanhaezebrouck. Le mentor des Mauves a laissé sous-entendre qu'il ne ferait plus le moindre cadeau à ses joueurs. Saief et Lawrence pourraient faire les frais de leur mauvaise prestation contre le Sporting de Lokeren.

Adrien Trebel est très incertain. Ses douleurs abdominales lui font mal mais s'il s'estime en état de jouer, le capitaine d'Anderlecht devrait être aligné d'entrée de jeu. Morioka et Najar sont out.

Davy Roef, prêté par Anderlecht à Waasland-Beveren ne peut pas jouer. La raison est contractuelle. Il sera remplacé par Debaty. Ferrera devrait maintenir son système à 3 défenseurs pour mieux contrer Anderlecht.

Les compos probables:



Waasland-Beveren : Debaty, Caufriez, Vukotic, Massop, Badibanga, Keita, Verstraete, Foulon, Boljevic, Ampomah, Vellios.



Anderlecht : Didillon, Vranjes, Bornauw, Milic, Saelemaekers, Kums, Makarenko (ou Trebel), Amuzu, Gerkens, Bakkali, Dimata.







SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE