Rapidement rentré à Zurich, l'entraîneur de 44 ans y prend un peu de recul, mais a toutefois pris la peine de faire sa première déclaration médiatique.C'est au journal local Aargauer Zeitung que le Suisse s'est exprimé. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que ce fut court: "René Weiler, l'homme, va très bien. Mais le coach a besoin de temps pour tout digérer" a-t-il fait savoir. Pour le reste, il n'a pas voulu s'étendre sur son départ du RSCA."Notre conversation portait essentiellement sur le bon vieux temps, notamment son passage au FC Aarau (entre 2011 et 2014, ndlr). Depuis cette époque, nous nous apprécions", a expliqué le journaliste Ruedi Kuhn, précisant que Weiler ne voulait pas en dire plus sur la fin de son aventure bruxelloise.