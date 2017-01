Suivez la rencontre en LIVE!

Surprise dans le onze mauve pour affronter Westerlo ce mercredi soir (20h30): l'ex-joueur du Standard Adrien Trebel est titulaire. Il jouera avec Tielemans et Dendoncker dans l'entrejeu. Sur les flancs, on retrouvera Stanciu à gauche et Chipciu à droite. C'est donc Massimo Bruno qui fait les frais de ce changement et qui se retrouve sur le banc.

Les compositions:



Westerlo : Van Langendonck, Miletic, Heylen, Daems, Christenssen, Hyland, Henkens, Buyens, Strandberg, Acolatse et Ganvoula



Anderlecht : Boeckx, Appiah, Nuytinck, Spajic, Obradovic, Tielemans, Dendoncker, Stanciu, Trebel, Teodorczyk, Chipciu.

Banc: Svilar, Deschacht, Sowah, Doumbia, Kiese Thelin, Bruno.

Notre direct commenté: