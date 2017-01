Le Belge, qui est en passe de s’engager avec Tianjin Quanjian, pourrait régresser sportivement et perdre sa place en sélection.

"Mon arrivée à la Juve n’est plus qu’une question de temps."

C’est, en substance, ce qu’a déclaré Axel Witsel à plusieurs reprises depuis son transfert avorté à la Juventus le 31 août dernier. Et tout portait à croire que le Belge s’engagerait avec les Turinois dès cet hiver, moyennant une offre de 6 millions d’euros. Un montant honnête pour un joueur à qui il ne reste que six mois de contrat et qui sera gratuit au mois de juin prochain.

Mais comme en juin, les Russes ne parviennent pas à se satisfaire de la somme proposée par la Juve. "Mircea Lucescu estime que cela n’a aucun sens de vendre Witsel pour 6 millions d’euros", a expliqué l’entraîneur adjoint du Zenit Carlo Nicolini à Radio Usa. "Vous ne réalisez pas l’importance d’Axel. Il n’est pas spectaculaire mais extrêmement efficace. Surtout tactiquement, où il est plus fort que Pogba. La Serie A lui conviendrait bien. Mais pour cela, il faut que la Juventus offre quelque chose de plus. Il peut partir, mais à l’heure actuelle, c’est non."

Suite à ces déclarations, les Chinois ont flairé le bon coup. Prêts à faire venir des stars pratiquement pour n’importe quel montant, plusieurs clubs ont proposé 20 millions pour Witsel, tout en lui garantissant un salaire qui pourrait aller jusqu’à 72 millions sur quatre saisons soit 18 millions d’euros par an.

De quoi ravir le Zenit, évidemment, qui récupérerait miraculeusement 50 % des 40 millions investis sur Witsel lors de sa venue de Benfica en 2012.

Faute d’accord entre la Juve, qui a entre-temps activé ses plans B (Rincon va arriver, N’Zonzi pourrait également débarquer), et le Zenit, Axel Witsel n’avait donc plus que deux solutions : attendre patiemment la fin de son contrat pour s’engager là où il le désire (le Barça ou Chelsea serait notamment à l’affût dans cette hypothèse) ou filer vers la Chine pour y amasser les millions. Et il semblerait, selon plusieurs sources italiennes, que l’ancien Standardman ait choisi la seconde solution, en rejoignant Tianjin Quanjian, le club entraîné par Fabio Cannavaro.

Une décision qui pourrait avoir des conséquences sur la suite de la carrière internationale du Diable Rouge. Roberto Martinez continuera-t-il à sélectionner, avec la Belgique, un joueur qui ne preste pas au plus haut niveau chaque semaine ? On peut fortement en douter.

Mais cela pose également la question de la tournure que veut donner le Belge de 27 ans à la suite de sa carrière de footballeur. Le championnat chinois est encore loin du niveau européen, malgré l’arrivée de nombreuses stars ces derniers mois (Oscar, Hulk, Tevez, Jakson Martinez…). Difficile donc de continuer à progresser dans ces conditions.

D’autant plus que, jusqu’à présent, aucun joueur n’a encore fait le chemin inverse entre la Chine et l’Europe. Et vu les montants des salaires versés, il n’est pas certain que cela arrive de sitôt…