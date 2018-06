La veille de match, les conférences de presse sont organisées au stade où se déroule la rencontre. Ce vendredi, le rendez-vous était donc fixé à l’Otkryte Arena du Spartak Moscou. Une magnifique enceinte qui pose simplement un petit problème : elle se trouve dans la capitale. Soit le lieu où se trouvent les journalistes du monde entier (la salle était d’ailleurs pleine à craquer) qui ont tous une question à poser. Il y a les interrogations traditionnelles concernant Thierry Henry et la naissance de la génération dorée (entendues depuis pratiquement deux ans et qui lassent tout le monde) mais, hier, un confrère néerlandais avait visiblement en tête de réaliser un reportage sur Radja Nainggolan. Un sujet plutôt sensible, auquel les joueurs ont décidé de ne plus répondre depuis le début de la campagne de préparation. Mais cela, il ne le savait certainement pas.

Ce journaliste a donc demandé comment Axel Witsel avait accueilli cette décision de l’entraîneur et si le groupe était encore en contact avec le nouveau joueur de l’Inter Milan. Mais le médian liégeois n’avait absolument pas envie de répéter tout ce qu’il a dit à ce sujet et lui a lancé une réponse brève, mais assez ferme : "Je suis ici pour parler du match de demain. Votre question n’a rien à faire ici."

Cela n’a sûrement pas aidé notre confrère pour son reportage mais au moins, il a compris que le dossier était définitivement classé en Belgique…