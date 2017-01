Récemment transféré en Chine, Witsel a déclaré qu'il ne pouvait pas laisser passer l'offre de Tianjin Quanjian

En ce moment en stage avec sa nouvelle équipe sur l'île de Hainan, Witsel est revenu sur son transfert dans un reportage diffusé par la RTBF. "Je suis heureux du choix que j’ai fait", avoue le Liégeois."Pour moi ou pour quelqu’un d’autre, cette offre peut être proposée une fois dans votre vie. Regardez, maintenant, il y a des restrictions avec la nouvelle loi (qui plafonne les salaires des joueurs de la Chinese Super League). On ne sait jamais ce qu’il va se passer."

Son salaire, sauf s'il est réduit par le salary cap, devrait avoisiner 18 millions d'€ par an. Pourtant, Witsel assure qu'il n'a pas effectué son choix uniquement pour l'argent. "Je ne vais pas dire que l’argent n’a pas joué un rôle dans le transfert. Mais je ne viens pas ici pour uniquement encaisser mon argent et me reposer", souligne le joueur qui n'a pas fait une croix sur l'équipe nationale. "Je veux encore jouer avec l’équipe nationale, alors je dois travailler dur. Je veux montrer mes qualités à l’équipe et faire grandir le club."

Ils joueront cette saison en Chinese Super League