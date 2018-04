Le but merveilleux de Cristiano Ronaldo mardi face à la Juventus Turin n'est "peut-être pas aussi beau que le mien en finale à Glasgow", a plaisanté l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane après le match.

"Cristiano fait des choses parfois qui n'appartiennent qu'à lui. Et on peut dire que c'est un des plus beaux de l'histoire du foot, oui", a d'abord déclaré Zidane.

"Il n'est peut-être pas aussi beau que le mien à Glasgow, mais c'est le dernier qui compte", a-t-il ajouté dans un sourire.

En finale de la Ligue des Champions 2002 à Glasgow, Zidane avait marqué un but fantastique, d'une incroyable reprise de volée du gauche.

Mardi, c'est d'une bicyclette parfaite que Ronaldo a inscrit le but du 2-0 pour le Real Madrid, poussant tout le public du Juventus Stadium à se lever et à l'applaudir.