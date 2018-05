En poste depuis janvier 2016, Zinedine Zidane annonce qu'il quitte le Real Madrid quelques jours après une 3e victoire de suite en Ligue des Champions.



"Cette équipe doit continuer à gagner et pour ça, elle a besoin de changement. Elle a besoin d'un autre discours, d'une autre méthodologie de travail, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas continuer comme entraîneur la saison prochaine", a justifié Zinedine Zidane.



"C'est une décision totalement inatttendue et j'en suis fort triste", a commenté le président Florentino Perez, lui aussi présent lors de la conférence de presse.

Et Zidane de reprendre: "Je n'oublie pas les moments difficiles de cette saison. Quand tu es dans ce club, tu dois les avoir en tête. J'ai ce club dans mon cœur et je ne veux pas connaître une fin difficile. Là, je me permets de penser que je suis intelligent en partant au bon moment. Je suis parti sur une belle fin comme joueur, mais aussi comme entraîneur. Et ça restera comme ça ! Mon meilleur souvenir dans le club ? Quand le président m'a demandé de devenir entraîneur !"Avantde conclure: "C'est un moment compliqué. Ce n'est pas une belle journée, mais ce n'est pas non plus un jour triste. Je resterai toujours proche de ce club".En poste depuis le 4 janvier 2016 à la tête des Merengues, Zinedine Zidane est devenu le premier entraîneur à remporter la Ligue des Champions trois saisons d'affilée grâce à son succès le 26 mai à Kiev face à Liverpool (3-1). Il avait remporté aussi la Ligue des Champions en 2002 sous le maillot, déjà, du Real Madrid en tant que joueur.

Comme entraîneur du Real, Zinedine Zidane, 45 ans, a remporté également un titre de champion en 2017, une Super Coupe d'Espagne (en 2017) et deux Super Coupe d'Europe (2016 et 2017) ainsi que deux Coupe du monde des clubs (2016 et 2017).