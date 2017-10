Jeudi soir, Zulte Waregem affronte les Néerlandais de Vitesse Arnhem lors de la troisième journée d'Europa League.

Franky Dury va débuter avec cinq nouveaux noms par rapport au onze de base aligné lors de la défaite 3-0 à l'Antwerp dimanche.

Louis Bostyn prendra place entre les perches, le Néerlandais Sandy Walsh évoluera au poste de latéral droit. Julien De Sart, qui revient de blessure, et Gertjans De Mets débuteront dans le milieu de terrain tandis qu'Aaron Leya Iseka, prêté par Anderlecht, sera aligné en pointe de l'attaque.

Nicola Leali, Davy De Fauw, Marvin Baudry, Idrissa Doumbia et Nill De Pauw prendront place sur le banc après la contre-performance au Bosuil. Onur Kaya, qui a joué à Vitesse entre 2005 et 2010, est bel et bien titulaire. Du côté de Vitesse, on retrouve Alexander Büttner dans le onze de base. La latéral gauche connaît bien notre compétition puisqu'il a joué six mois pour le RSC Anderlecht en 2016.

Compositions:

Zulte Waregem: Bostyn, Walsh, Derijck, Heylen, Hamalainen (cap), De Sart, Kaya, De Mets, Coopman, Leya Iseka, Olayinka.

Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia (cap), Miazga, Büttner, Serero, Bruns, Mount, Rashica, Castaignos, Linssen.