Après avoir pris un coup sur la tête du côté de La Gantoise, le Sporting de Charleroi se déplace avec pour ambition de terminer l'année sur une bonne note.

Felice Mazzù éprouve un grand respect pour Francky Dury et l’a encore répété avant le match entre leurs deux équipes : "Francky est l’un des seuls entraîneurs à m’avoir téléphoné pour me féliciter après ma récompense au trophée Raymond Goethals. Zulte a raison de garder Francky malgré un manque de résultats. C’est logique quand on voit tout ce qu’il a fait pour ce club avec notamment une participation aux poules de l’ Europa League cette saison…"





LES COMPOS

Zulte Waregem : Bossut, De fauw, Baudry, Doumbia, Hamalainen, De Sart, De Mets, Walsh, Cordaro, Olayinka, Iseka

(Banc : Bostyn, Heylen, De Pauw, Madu, Reichert, Bala, Saponjic)

Charleroi : Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, N'Ganga, Ilaimaharitra, Hendrickx, Benavente, Fall, Tainmont, Rezaei

(Banc : Mandanda, Zajkov, Diandy, Celestine, Saglik, Lukebakio, Bedia)





NOTRE DIRECT COMMENTE