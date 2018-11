"L’hiver est là, il faut aller à Zulte, il y a du vent : c’est moins sexy, mais il faudra se faire mal."

Michel Preud’homme a bien compris que le déplacement programmé ce jeudi (18h) avait tout d’un piège parfait. Ses joueurs sortent de deux rencontres au sommet plus que convaincantes (Krasnodar et Genk) et vont devoir garder la même motivation chez la lanterne rouge. Une évidence qui s’était révélée problématique lors des voyages à Eupen (2-1) et Mouscron (0-0). "C’est bien d’être performant lors des affiches, mais le bilan comptable est aussi important. Ce match à Zulte Waregem est très important pour nous."

Le technicien liégeois aimerait certainement avoir la capacité d’entrer dans la tête de ses joueurs avant chaque rencontre pour connaître leur état d’esprit et ainsi trouver les mots justes.

Car le Standard a tout intérêt à continuer sur la voie tracée face à Genk, ce qui lui garantirait une remontée directe dans les premières places du général. "Nous essayons de les motiver à fond, de leur répéter que tous les matches sont importants. Nous, nous donnons la même préparation, qu’elle soit psychologique ou tactique lors de chaque rencontre. C’est-à-dire que nous voyons le même nombre de matches et offrons le même nombre d’informations", continue-t-il. "Avec le psychologue, nous essayons de trouver la clé pour solutionner ce manque de feu relevé à certains moments. Quand nous disons que nous voulons reconstruire quelque chose, cela passe par là également. Chaud, froid, venteux : il faut tout le temps se donner à fond."

Ce qui permettrait de ne plus perdre de points comme ce fut aussi le cas à Waasland-Beveren ou contre le Cercle Bruges.

Les compositions des deux équipes:

Zulte: Bossut, De Fauw, Baudry, Heylen, Harbaoui, Bongonda, De Pauw, Walsh, Demir, Sylla, Tardieu.

Standard: Ochoa, Cimirot, Emond, Marin, Djenepo, Fai, Lestienne, Luyindama, Bastien, Cavanda, Laifis.

