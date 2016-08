GP de Belgique : Kimi Räikkönen n'apprécie pas les manoeuvres défensives de Max Verstappen

Formule 1

Si Max Verstappen est fâché sur Ferrari et en particulier sur Sebastian Vettel, il a lui aussi irrité, et le mot est faible, l'autre pilote de la Scuderia Kimi Raïkkönen, dimanche lors du Grand Prix de Belgique de Formule 1 à Spa-Francorchamps.

Le Néerlandais ne s'est d'ailleurs pas caché au sujet de ses manœuvres défensives en course, plutôt musclées et en tout cas pas très catholiques. "Je défendais ma position comme je pouvais ! Et tant pis si cela ne plaît pas à quelqu'un."

"Les duels roue contre roue ne me dérangent pas", a ainsi commenté le Finlandais après la course. "Mais quand je dois freiner dans la ligne droite de Kemmel pour l'éviter parce qu'il change de trajectoire au moment où je le fais pied au plancher, ce n'est pas correct. Et c'est surtout extrêmement dangereux parce que si je ne freine pas à fond, je le percute à pleine vitesse. Je n'ose imaginer les conséquences mais il s'agirait d'un très gros accident. Aucun autre pilote ne m'a d'ailleurs jamais obligé à faire cà..."

Quant à l'accrochage dont il a été victime, comme Verstappen, dans le premier tournant, alors qu'il avait pris un très bon départ, Raïkkönen avoue ignorer comment il s'est ainsi retrouvé coincé entre deux voitures. "Je ne sais pas!"

Il a terminé neuvième du Grand Prix de Belgique, deux places devant Verstappen.