Au volant de sa Ferrari, Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix du Canada de Formule 1, dimanche sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal.



Parti en pole, l'Allemand a mené la course de bout en bout et décroché son 50e succès en Grand Prix. Grâce à ce 3e succès de la saison (après l'Australie et le Bahreïn lors des deux premières courses), Vettel a repris la tête du championnat après le premier tiers de la saison (7 des 21 courses). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a pris la 2e place. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) a complété le podium. Les trois premiers avaient réalisé dans cet ordre les trois meilleurs temps des qualifications samedi.

Le quadruple champion du monde, tenant du titre et leader du championnat, Lewis Hamilton (Mercedes) a dû se contenter de la 5e place derrière l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer), auteur du meilleur tour en course (1:13.885). Du coup, le Britannique se retrouve 2e du classement du Mondial à un point de Vettel (121 contre 120). Bottas occupe la 3e place (86 pts).

Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault), parti de la 15e place sur la grille, a terminé 16e à l'issue d'une course anonyme. Son équipier l'Espagnol Fernando Alonso a été contraint à l'abandon en raison d'un problème d'échappement à l'occasion de son 300e Grand Prix.

La 8e manche se déroulera à l'occasion du Grand Prix de France sur le circuit du Castellet le 24 juin.