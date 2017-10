Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a fait un grand pas vers le titre des pilotes en remportant dimanche le Grand Prix du Japon de Formule 1, lors duquel son rival au championnat, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a rapidement abandonné.

Hamilton compte désormais 59 points d'avance au championnat sur Vettel et peut être sacré dès le GP des Etats-Unis dans deux semaines s'il s'impose à Austin et que Vettel ne fait pas mieux que 6e. Le Britannique a devancé sur le circuit de Suzuka les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo pour décrocher la 61e victoire de sa carrière, la 8e cette saison.