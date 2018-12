Il y a 5 ans, la vie de Michael Schumacher basculait après un grave accident de ski. Depuis, l'ancien pilote de F1 bénéficie toujours de soins médicaux intensifs. Selon son père Rolf, interrogé par le Daily Mail, son état de santé évoluerait favorablement. "Schumi" n'aurait plus besoin de machines pour respirer et rester en vie.





Michael Schumacher est soigné chez lui en Suisse. Il ne serait plus dans le coma et ne serait plus cloué au lit. Le coût des soins s'élèverait à 55.000 euros par semaine. Selon le quotidien allemand Bravo, l'ancien champion pourrait être transféré aux USA dans un hôpital de Dallas spécialisé dans ce type de traumatisme.