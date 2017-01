Il a eu 86 ans en octobre dernier. Bon pied, bon œil, Bernie Ecclestone a été poussé vers la sortie peu de temps après que les acheteurs américains du produit F1 ont pris le pouvoir. C’était de bonne guerre et évidemment attendu par les partenaires commerciaux mais aussi par les propriétaires des écuries. Seul Ecclestone feignit de s’étonner, mais c’était assurément une nouvelle preuve de son humour bien british, discipline dans laquelle il excella tout au long de sa carrière.

Il a toujours été un vrai passionné de Formule 1 et de réussite financière, non seulement à titre privé mais aussi en prenant fait et cause pour les patrons des diverses équipes.

(...)