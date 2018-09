Mercedes pousse le fils de Schumi au détriment du protégé Red Bull Dan Ticktum

La soudaine domination de Mick Schumacher lors de la seconde partie de sa 2ème année de F3 fait grincer pas mal de dents.

Alors qu'en un an et demi il n'avait pas réussi à montrer grand chose en F3 Euroseries, depuis Francorchamps le fils du septuple champion du monde accumule les succès avec une facilité déconcertante, l'Allemand empochant cinq des six dernières courses pour être quasi couronné avant le dernier meeting de la saison.

Au grand dam de l'ancien leader du championnat, le « bad boy » Daniel Ticktum, protégé de Red Bull, qui n'a pu cacher sa frustration sur les réseaux sociaux : "Je suis engagé dans un combat perdu d'avance juste car mon nom n'est pas Schumacher. Il vient de nulle part et soudainement on ne sait plus le suivre. Je ne suis pas un mauvais perdant, mais il y a des choses difficiles à comprendre quand on analyse les données."

Un message vite retiré. Car il est toujours dangereux de s'attaquer à un Schumacher, surtout en dehors de la piste...

(...)