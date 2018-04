Le champion anversois a rentré deux cartes de 73 et 78 et a terminé les deux premiers tours à la 58è place. C’est évidemment une grosse déception pour un joueur qui, l’an passé, avait terminé en quatrième position.

Voilà plusieurs mois que Thomas Pieters signe des résultats mitigés, un peu comme s’il éprouvait des difficultés à confirmer son début de carrière exceptionnel. En manque de confiance, assez irrégulier dans tous les secteurs du jeu, il va probablement quitter, lundi prochain, le Top 50 mondial. S’il veut rester en course pour une sélection à la prochaine Ryder Cup, il lui faudra retrouver son meilleur niveau lors des prochains tournois européens. Il en est évidemment capable tant son talent est grand.

Tiger Woods s’est, de son côté, qualifié pour les deux deux derniers tours lors de ce premier tournoi du Grand Chelem. Mais, à 4 coups au-dessus du par, l’Américain est loin de la tête et n’a quasiment plus aucune chance de lutter pour la victoire.

C’est l’Américain Patrick Reed qui mène la danse à 9 en-dessous du par grâce à deux cartes de 69 et 66. Il compte deux longueurs d’avance sur l’Australien Marc Leishman. Mais attention : plusieurs gros bras son en embuscade comme le Suédois Henrik Stenson (-5), l’Irlandais du Nord Rory McIlroy (-4) et les Américains Jordan Spieth (-4), Dustin Johnson (-3) et Justin Thomas (-3). Le week-end s’annonce passionnant avec un parcours plus diabolique que jamais!