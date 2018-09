8 heures 10, vendredi matin. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Et les passionnés de golf avec la Ryder Cup. Arrivés à l'aube, des dizaines de milliers de spectateurs ceinturent déjà les greens du Golf National. Et, dans l'immense tribune qui jouxte le trou n°1, l'ambiance défie ouvertement la raison. Haut les coeurs et les choeurs.