Cet incident a eu lieu lors des doubles à Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'Américain Brooks Koepka se trouvait au sixième trou du parcours lorsqu'il a malencontreusement envoyé la balle vers le public en effectuant son drive. Manque de chance : elle a touché une spectatrice qui l'a reçue juste au-dessus de l’œil, annoncent plusieurs médias.

L'équipe médicale est aussitôt intervenue et lui a posé un pansement sur l’œil droit.

La jeune femme était toujours consciente mais a été transférée à l'hôpital. Elle ne souffrirait pas de fracture.

Après l'avoir touchée, Brooks Koepka s'est précipité vers elle pour présenter ses excuses et prendre des nouvelles de son état. "J'ai été la voir. Apparemment elle avait mal. Elle saignait pas mal. La balle a dû la toucher en plein dans l'oeil. Heureusement elle n'a pas eu de perte de vision ou quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas agréable. Quand on blesse quelqu'un, vous savez on ne fait jamais exprès. Mais cela arrive de toucher les gens. On se sent mal. Quand on doit aller vers eux et s'excuser, on sait qu'ils ont mal"

Pour rappel, la paire Koepka-Finau affrontait le duo Rose-Rahm. Il s'agissait du premier des quatre affrontements lors des "fourballs" où chaque joueur joue sa balle. Cet accident n'a pas porté malchance au duo américain qui est ressorti vainqueur.