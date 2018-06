Belgique – Grande-Bretagne 1-1

Belgique : L. Van Doren ; Boccard, Hendrickx, De Sloover, Luypaert ; Wegnez, Meurmans, Kina ; van Aubel, Charlier, Boon ; Puis Cosyns, Briels, Keusters, Dockier, Dohmen, Thiery

Grande-Bretagne : Pinner ; Ames, Weir, Forsyth, C. Griffiths, Hoare, Ward, Dixon, Middleton, Creed, Kyriakides ; Willars, Roper, Horler, Ansell, J. Griffiths, Calnan.

Les arbitres : M. S. Duterme et B. Bale (G-B)

Cartes vertes : 27e Forsyth, 33e Boon, 50e Dohmen

Les buts : 12e Ansell (0-1), 23e Meurmans (1-1),





Pour ce 3e match de préparation avant le Champions Trophy à Breda, la Belgique affrontait au Beerschot la Grande-Bretagne en appliquant son principe de rotation. Dans l'entrejeu, Gougnard et Denayer laissaient leur place à Kina et Meurmans. Nico De Kerpel, blessé mardi contre l'Espagne, n'était pas là. Il voyait le médecin jeudi soir. Manu Stockbroekx était également absent tout comme Arthur Van Doren. Pour l'heure, ils sont encore 23 dans la sélection de Shane McLeod qui n'en gardera que 18 lundi.

Après 47 secondes, Luypaert récupérait un mauvais stopping sur le premier pc pour obtenir un deuxième. Les tirs de Luypaert et les reprises de Wegnez et surtout Kina étaient bloqués par Pinner. Wegnez en profitait pour montrer sa pointe de vitesse sur une récupération dans le milieu. Il obtenait le 3e pc alors qu'on ne jouait que depuis 2min38. Luypaert l'envoyait sur l'équerre. Monsieur Duterme accordait un 4e pc avant de l'annuler après un conciliabule avec son homologue Bruce Bale. Sur un effort de Dohmen, Briels cadrait un envoi peu dangereux à la 6e minute. L'Angleterre réagissait enfin à la 8e, mais Horler ne déviait pas le centre dans l'axe. Ansell émergeait d'un gros cafouillage et profitait que Loic Van Doren se soit couché trop tôt pour pousser la balle dans le but. Sur une récupération de Cosyns, l'attaquant d'HGC tentait sa chance, mais son tir passait loin du but de Pinner. Le premier quart temps s'achevait avec ce retard au marquoir qui ne reflétait pas du tout la physionomie d'un début de match dominé par les Belges.

Le deuxième quart reprenait avec un pc pour un kick de Hendrickx. En premier sorteur, Wegnez écartait le sleep. Alors que le rythme baissait d'un cran, Meurmans sortait de la grisaille pour chiper une balle et tirer en bord de cercle (1-1). Sur une faute évitable, Wegnez offrait le 2e pc anglais à la 25e minute. Loic Van Doren, du sabot, écartait le danger, mais concédait le 3e pc. Wegnez glissait au démarrage, mais Van Doren arrêtait le sleep. Ames frôlait le 1-2 lors de la fin de première mi-temps qui était sous domination anglaise.

Après la pause, Charlier ratait un contrôle dans le cercle, puis une carte verte pour Boon. Loic Van Doren était déjà sollicité par un tir de Calnan. Forsyth aussi armait une frappe contrée. Un mouvement Briels-Dohmen n'aboutissait pas vers Cosyns. L'intensité baissait au fil des minutes. A la 38e minute, les Belges forçaient un 5e pc. Le sleep de Cosyns était contré. La reprise de Hendrickx était détournée de manière spectaculaire par Pinner. La plus belle action de ce 3e quart était anglaise. Un une-deux mettait dans le vent toute la défense belge, mais Ansell se loupait sur le point de stroke alors qu'il n'avait plus qu'à cadrer. Sur el 6e pc belge, Luypaert chauffait le gant de Pinner. Sur la phase suivante, les Belges héritaient déjà de leur 7e pc à la 43e. Boon l'envoyait trop haut. Dorian Thiéry boîtait en fin de 3e quart. Charlier et van Aubel passaient sur le flanc droit, mais Pinner était impeccable. Hendrickx provoquait le 8e pc à la 47e. Luypaert était repoussé comme d'habitude avec ce Pinner.

Loic Van Doren, d'un plongeon, arrêtait du sitck un tir cadré. Dohmen voyait vert. Les Anglais jouaient trop vite et marquaient un but annulé car monsieur Duterme n'avait pas relancé le jeu. Les passes hasardeuses et les mauvais contrôles s'invitaient en fin de rencontre. Floren van Aubel n'était pas loin du 2-1. Dos au but, il parvenait à cadrer son envoi à 2 minutes de la fin. Pinner était vraiment très solide.