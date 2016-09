Championnat Dames: le Parc arrache un point dans la douleur face à Bruges

Hockey

C’était le match à mille points : c’était ce que les proches des deux équipes annonçaient alors que le moindre point arraché pouvait constituer une planche de salut pour échapper à la descente.

Après un début de rencontre partagé, avec, à la 5e minute, une belle occasion pour Charles qui, lancée en profondeur, se heurtait à la gardienne de Bruges, les visiteuses allaient s’imposer sur la majeure partie du terrain. A la 12e minute, Laurito se retrouvait seule à 4 mètres de la gardienne du Parc et tirait violemment… à côté. Le Parc, avec ses joueuses expérimentées en défense, bloquait toutes les attaques alors que les balles brugeoises étaient pourtant bien envoyées par leur milieu de jeu. B. Dequinze, Dekeyser et Turine se montraient infatigables mais peinaient à trouver un relais dans leurs relances. Ce qui eut l’heur d’énerver leur coach Maxime Bergez qui y allait d’un tonitruant « On est en train de marcher ! ». A la 28e, Bruges obtenait un premier pc, un essai de près étant repoussé par Goethals. A la 32e, une belle descente de deux brugeoises était bloquée par Stuhlmann. A la 33e minute, la défense du Parc en avait plein les sticks et il faudra une Goethals alerte pour écarter trois balles de son but. A la 35e minute, Bruges forçait son deuxième pc mais ne l’exploitait pas. Alors que la partie s’équilibrait, une action d’éclat de Dauw permettait à son équipe de se porter au commandement (0-1). Une avance logique au décompte des occasions forcées par Bruges.