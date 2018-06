Premier quart

Shane McLeod démarrait le match avec les mêmes onze joueurs que lors des trois premiers matches. Après 20 secondes, Charlier tentait déjà un centre que le keeper indien dégageait du sabot. Pour un kick, le premier pc était belge à la 3e minute. Le sleep de Luypaert ne passait pas. La reprise de Dohmen non plus. Les Belges étaient animés de belles intentions et dominaient aux occasions les 10 premières minutes. Pourtant la plus belle occasion venait du stick de Kumar. Oublié dans le cercle, il filait vers un duel avec Vanasch qui s'achevait sur le poteau. Denayer, qui mettait Lalit au tapis, provoquait le premier pc indien pour une faute dans les 25. L'arbitre sifflait stroke pour un arrêt fautif d'Arthur de Sloover sur la ligne. L'arbitre demandait lui-même la video pour s'assurer de sa décision. Comme la balle ne prenait pas la direction du but, le stroke se transformait en deuxième pc. Manpreet Singh se chargeait de tromper Vanasch alors que Gougnard, premier sorteur, était trop lent. Briels sortait en sang après avoir pris la balle en plein visage à la 12e minute. Boon tentait une déviation sur un centre de Luypaert.





Deuxième quart

Le deuxième quart redémarrait en force pour les Belges qui forçaient un 2e pc à la 17e minute. Luypaert la sleepait comme d'habitude et comme d'habitude elle était bloquée sans difficulté. Pour avoir poussé un Indien, Gougnard prenait une carte verte. Hendrickx offrait un 3e pc indien pour un kick très évitable. La balle étati mal stoppée, mais aucun Belge n'empêchait l'Indien de tirer. Vanasch sauvait les meubles. Boon et van Aubel, sur un centre de Wegnez, obtenaient le 3e pc belge à la 21e minute. Le sleep de Boon était contré par le premier sorteur. Mandeep Singh était plus dangereux sur le contre. Son tir n'était aps cadré. Les Lions multipliaient les centres durant quelques minutes sans qu'aucun ne soit dangereux. Briels, blessé au premier quart, était de retour sur le terrain. Parattu filait en contre et tentait un centre raté alors qu'il aurait pu tirer. Une très grosse occasion ! Keusters y allait de son petit tir aussi. Sowmarpet perdait son duel face à Vanasch à la 28e. Briels se faisait rouler dans la farine et précipitait le 4e pc indien à la 29e. Il était dangereux. Les Indiens obtenaient encore un pc avant la pause. Re pc. Arthur Van Doren le faisait sauter. Dilpreet Singh prenait une verte pour avoir touché la balle après le coup de sifflet.









Troisième quart

Thomas Briels prenait encore un coup et était au tapis durant plusieurs minutes. Dockier cadrait un tir trop mou. Boon forçait un premier pc. Re pc. Le sleep de Boon partait bien, mais le keper la déviait. Thomas Briels s'infiltrait depuis le flanc gauche dans le cercle et tentait un tir. Charlier prenait une verte à son tour. Mandeep Singh était proche du 2-0, mais sa déviation n'aboutissait pas. Mandeep Singh explosait de joie après son but qui était annulé. La balle était vite jouée par les Belges. Un long flick envoyait Florent van Aubel seul vers le but. Il armait un tir cadré et puissant que le keeper détournait sans difficulté.





Quatrième quart

Les Belges construisaient leur plus belle occasion à la 58e minute. Sur un centre de Gouganrd, Dohmen avait le temps de cadrer depuis le point de stroke. Il envoyait un bon tir qui méritait mieux que cet arrêt de Parattu. Briels obtenait le 7e pc belge.Luypaert sur le pied du premier sorteur. Re pc. Luypaert passait à Hendrickx dont l'envoi était contré. Les Belges pressaient vraiment fort. Les Red Lions montraient plus en 5 minutes que sur les 45 premières. La balle filait d'un cercle à l'autre de manière peu structurée. A la 54e minute, le pc indien d'Harmanpreet Singh s'écrasait sur... l'arbitre qui s'effondrait dans le cercle. Il se relevait. Vincent Vanasch sortait pour les 6 dernières minutes. Luypaert prenait le dossard. Boon était bousculé dans le cercle et obtenait le 9e pc. Le sleep de Boon étaitarrêté. Sur le tir suivant, le poteau était sur la trajectoire du tir de Dohmen qui était maudit. Boon avait encore une occasion devant le keeper. Les Lions ont réellement tout faire pour revenir, mais la poisse les accompagne depuis une semaine.





Vu le succès du Pakistan contre l'Argentine, ils sont derniers de la poule et joueront le match pour la cinquième place dimanche.









Inde - Belgique 1-0

Inde: Parattu; H. Singh, D. Singh, J. Singh, S. Kumar, Manp. Singh, S. Singh, Upadhyay, V. Kumar, Sowmarpet, Prasad; Puis S. Singh, Mand. Singh, Lakra, Kangujam, Rohidas, R. Singh.

Belgique: Vanasch; Boccard, Luypaert, A. Van Doren, Hendrickx; Gougnard, Dohmen, Denayer; Dockier, Charlier, Briels; Puis Boon, Keusters, van Aubel, Wegnez, de Sloover, Kina

Les arbitres: MM. C. van Bunge (P-B) et G. Montes de Oca (Arg)

Cartes vertes: 19e Gougnard, 34e Lakra, 37e D. Singh, 41e Charlier

Le but: 10e Manp. Singh sur pc (1-0)