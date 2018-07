Après leur première victoire du tournoi vendredi face au Pakistan, les Red Lions ont remis le couvert face à l'équipe pakistanaise dimanche (2-2, SO 2-1) et finissent cinquièmes du Champions Trophy.

Revivez la rencontre quart-temps par quart-temps !

1er quart-temps

A peine plus de spectateurs que pour un match de championnat belge pour ce match entre les deux équipes privées de médaille.

Les Belges concèdent après 80 secondes un premier pc, mais ce n'est pas le sleepeur habituel, Bilal, qui le donne et la défense belge repousse facilement. Par contre, après 4 minutes, Loïc Van Doren doit s'employer deux fois de suite sur des tirs de Rasool et Mahmood. L'entame de match des Belges est aussi faible que vendredi. Mais bien vite le jeu s'équilibre et les Belges mènent quelques incursions dans le cercle, sans danger toutefois pour Imran Butt.





2e quart-temps

La balle est à peine mise en jeu que le numéro 10 pakistanais, Ali Shan, s'offre un solo dans la défense belge en perçant par la gauche, en rentrant dans le cercle et en ajustant Loïc Van Doren : 0-1. Les Belges n'auront décidément jamais ouvert la marque au cours de ce tournoi et c'est une nouvelle course-poursuite qui recommence.

Les Lions sont le plus souvent en possession de la balle, mais n'en font rien d'intéressant et il faut attendre la 25e minute pour voir un premier tir belge, non cadré il est vrai, de la part de Charlier sur une petite passe de Dohmen.

Et puis soudain c'est la délivrance : à la 27e, sur une mêlée devant le but pakistanais, la balle va sur un pied et l'arbitre Coen van Bunge siffle stroke. Tom Boon transforme la pénalité dans le coin droit (1-1).

.En vue du repos, les Belges sont encore menacés par un tir de Mubashar Ali, dévié en corner.





3e quart-temps

Les tribunes commencent à se remplir petit à petit. Il est vrai que les Pays-Bas jouent pour la médaille de bronze contre l'Argentine à 13h45.

Le jeu reprend en faveur des Belges qui monopolisent la balle, mais ils doivent faire attention aux contres pakistanais. Après 3 minutes M. van Bunge siffle un pc pour les Pakis pour une faute de pied belge. Les Red Lions contestent et demandent la vidéo. Mais celle-ci est impuissante. Les Belges conservent leur droit de contestation mais le pc doit être tiré. Qu'importe, Loïc Van Doren sauve le tir de Bilal. Et sur la contre-attaque, les Belges prennent l'avance sur un tir de Dohmen, dévié juste devant la ligne par van Aubel (2-1).

Le plus dur semble fait et les Lions peuvent contrôler la rencontre avec plus ou moins de bonheur. Un centre-tir de Dockier passe encore devant la cage de Butt sans trouver personne à la réception.

4e quart-temps

Les Pakistanais ne se tiennent pas pour battus et font le forcing en début de dernier quart-temps. Mais les Belges se dégagent et obtiennent;.. leur premier pc. Celui-ci échoue sur un défenseur et les Lions redemandent pc, mais l'arbitre vidéo juge que la balle était haute (pas étonnant lors d'un flick au but !) et les Belges perdent cette fois leur droit de contester. Une décision plutôt surprenante ! Dans la foulée, Arshad est tout près de l'égalisation mais De Sloover sauve son envoi devant la ligne.

Les Lions se voient encore attribuer à tort un pc que le Pakistan fait annuler à la vidéo. Puis un tir de Briels file à côté (52e). Mais la plus belle occasion est pakistanaise, sur une contre-attaque éclair entre Bhutta et Mahmood. Sorti en désespoir de cause, Loïc Van Doren voit avec satisfaction ce dernier tirer en force à côté du but (55e). A la minute suivante, nouveau contre pakistanais et à nouveau Van Doren s'en sort miraculeusement devant Ahmad. Et à deux minutes de la fin, c'est à novueau à un tout grand arrêt de Van Doren qu'on assiste sur un tir de Shan. A 43 secondes de la fin, les Pakis obtiennent un dernier pc pour un dégagement en hauteur de Keusters. La phase n'est pas bien donnée mais les Verts restent en possession de la balle, Irfan isolé tire au but et la balle disparaît entre les jambes de Van Doren (2-2). Il faut désormais gagner la séance de shoot-out pour terminer cinquièmes..

Shoot-out

Les Belges commencent les premiers. Gougnard se heurte d'emblée à Butt : 0-0. Mais Loïc Van Doren sauve aussi l'essai d'Arshad après un long duel. 0-0 toujours.

Denayer ouvre le marque en force (1-0). Mais Qadir bat à son tour Van Doren : 1-1.

Au tour de Wegnez mais il ne peut passer Butt. Bhutta s'élance, l'arbitre interrompt son effort pour une faute de stick. Pas de goal, toujours 1-1.

Arthur Van Doren tire à son tour sur les guêtres du gardien pakistanais. Shan pousse sa balle trop loin. Cela fait 1 sur 4 pour les deux équipes ! On est désormais dans la période de mort subite.

De Sloover s'y prend à deux fois pour marquer : 2-1. Rasool s'élance vers Van Doren qui sort impeccablement et sort son 4e essai. La Belgique termine 5e, dans la douleur, ce qui constitue tout de même une égalisation de son meilleur résultat dans l'épreuve.





La Belgique aligne : L. Van Doren, Boccard, A. Van Doren, Luypaert, Hendrickx, Denayer, Dohmen, Gougnard, Briels, Charlier, Dockier, puis Wegnez, Kina, De Sloover, van Aubel, Keusters et Boon.





Les buts : 16e Shan (0-1); 27e Boon sur stroke (1-1); 34e van Aubel (2-1); 70e Irfan (2-2).