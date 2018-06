Shane McLeod démarrait avec le même onze qui avait démarré contre les Pays-Bas et l'Australie.





Premier quart





Dès la deuxième minute, l'arbitre sifflait un premier pc pour l'Argentine. Arthur Van Doren le contestait et demandait la video. Il était écouté. Sur le flanc droit d'Hendrickx, l'Argentine réussissait une percée à la 5e minute, mais personne n'était à la récupération. Les deux équipes étaient encore en phase d'observation.

Sur une percée de Vila, le danger venait à nouveau du même flanc. Le premier tir venait du stick de Charlier qui était bien servi par Hendrickx. Sur une perte de balle de ce même Hendrickx, l'Argentine filait en contre, mais le back gauche se rachetait. A la 10e, Keusters centrait dans le cercle dans le dos de Dockier. Kina et Briels entraient également dans le cercle. Tout comme van Aubel. Sur une accélération sur son flanc gauche, Charlier centrait pour Keusters, mais son centre était mou. Gouganrd, aussi, y allait de son centre de l'autre côté. Le jeu belge manque de génie pour inquiéter les champions olympiques.





Les enchaînements sont compliqués pour le moment. Le premier pc était sifflé à cause de Luypaert à la 14e minute. Peillat s'en donnait à coeur joie pour le transformer (1-0). Vingt secondes plus tard, les Argentins profitaient d'un kick pour hériter de leur 2e pc. Vanasch la déviait sur le pied d'Arthur Van Doren. Re pc. Le pc était dangereux sur le contre. Charlier centrait pour Dohmen, mais la balle n'arrivait pas.





Deuxième quart





Les occasions se faisaient encore plus rares dans le deuxième quart. Les Lions montraient des premiers d'agacement. Les Argentins étaient plus rusés à la balle et enchaînaient mieux sans toutefois que de réelles occasions ne soient à recenser. A la 23e minute, l'Argentine accélérait encore pour provoquer le 4e pc. La combinaison sud-américaine était bloquée par Vanasch. Briels provoquait enfin un kick dans le cercle pour amener le premier pc belge à la 26e minute.





Il s'agit même de la première véritable occasion belge de la mi-temps. Le sleep de Luypaert était contré. Rey frôlait le break d'une déviation. Les Belges sont statiques. A la 30e minute, Kina prenait une carte pour rouspétance sur une erreur de l'arbitre qui sifflait une faute contre les Belges à mauvais escient. Juste avant la pause, Dockier tirait dans le cercle à côté du but.





Troisième mi-temps

La Belgique égalisait à la 37e minute sur un but de raccroc de Keusters, isolé au deuxième poteau. Le mouvement était initié par Charlier dont le centre était nickel. Pour le reste, la reprise était assez soporifique. Lopez cadrait un bon tir que Vanasch stoppait à la 42e. Dockier entrait dans le cercle, mais bousculait son adversaire direct.





Quatrième quart

La partie ne s'enflammait toujours pas. Ni d'un côté, ni de l'autre. La balle ne rentrait pas dans les 25 belges et argentins. Wegnez réveillait tout le monde en fonçant vers l'avant. Il effaçait quatre Argentins et la passait à Keusters dont le tir était contré à la 53e. De Sloover stoppait une incursion potentiellement dangereuse. L'Argentine forçait un nouveau pc à la 55e minute. Il n'était pas transformé. Kina se loupait dans le cercle, mais, heureusement pour lui, l'attaquant argentin manquait un but tout fait. La fin de match était argentine sans que le score n'évolue.





Argentine - Belgique 1-1

Argentine: Santiago; Peillat, Gilardi, Ibarra, Tarazona, Paredes, Vila, Ortiz, Lopez, della Torre, Rey; Puis Casella, Menini, Ibarra, Martinez, Cicileo, Bugallo.

Belgique: Vanasch; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, de Sloover; Denayer, Dohmen, Gougnard; van Aubel, Keusters, Briels; Puis Boon, Charlier, Dockier, Wegnez, Kina, Hendrickx.

Les arbitres: MM. B. Bale (G-B) et C. van Bunge (P-B)

Cartes vertes: 30e Kina, 45e Vila

Cartes jaunes:

Les buts: 14e Peillat sur pc (1-0), 37e Keusters (1-1)