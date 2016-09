Chronique D1 : le Pingouin frappe fort d'entrée de jeu

Hockey

La saison de D1 qui vient de recommencer sera assez particulière. En effet, suite à une refonte du championnat agréée par les deux Ligues en fin de saison dernière, les équipes 3 vont disparaître du paysage de D1. Il y aura donc quatre descendants en fin de saison (sauf si d'aventure une de ces équipes venait à terminer à l'une des deux dernières places), et donc quatre montants sans barrage.

Pour ce qui est de la montée, les regards se tournent tout naturellement vers les deux descendants de la saison précédente. Le Pingouin a certes perdu sa plaque tournante Alexis Lemaire et Julien Dallons, mais a gardé le gros de son effectif, désormais coaché par Gaëtan Defalque. En visite à l'Ombrage, les palmipèdes ont tout de suite assis leur ambitions : ils menaient déjà 0-4 à la mi-temps avec des buts de Tom Beirnaert, Antoine Legrain, Nicolas Vandiest et Simon Bertrand. La deuxième période fut sans grand intérêt, les Nivellois levant le pied et les Woluwéens en profitant pour revenir dans le match. Loïc Donnay et l'Argentin Andres Fornes ramenèrent tour à tour les "Foxes" à 1-4, puis 2-5. Entre-temps, Maxime Bertrand, de retour après 8 mois d'absence, constata avec plaisir que son corps tenait le coup et qu'il n'avait même pas désappris le chemin des filets, inscrivant le 5e but des Aclots.