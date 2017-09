Les Anderlechtois ont difficilement écarté l'Old Club pour rester en tête avec le maximum des points.





Il est rarissime qu'un promu compte 9 pts après trois journées. Mais c'est le cas de l'Amicale qui, depuis le retour au bercail de Fabrice Bourdeaud'hui la saison dernière, est clairement dans l'ascenseur. Cela dit, dimanche, on n'a jamais vu que c'était le match entre le premier et le dernier - pour autant que cette notion ait un sens après deux journées seulement. C'est bel et bien l'Old Club qui domina la première période et menait logiquement au score par Jérôme Lerusse à la mi-temps. Ensuite, les Anderlechtois mirent quelque peu le nez à la fenêtre et égalisèrent par Thomas Cohen sur pc avant de prendre l'avance par Louis Curtil.