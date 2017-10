Les Liégeois ont remporté une victoire à l'énergie contre le White Star. L'Amicale perd sa première place à l'Antwerp en fin de match.





La quatrième journée mettait aux prises le grand favori de la série, l'Antwerp, et le surprenant meneur, l'Amicale Anderlecht. Dire que la rencontre a atteint des sommets serait sans doute exagéré, mais le suspense fut bien présent. En première mi-temps, les Bruxellois ne furent guère mis en difficulté, entre autres parce que Jeroen Baart dut rapidement composer avec les sorties sur blessure de Sax et de van Valburg, son spécialiste du pc. Le repos fut ainsi atteint sur un score vierge. En deuxième période, les Amicalistes ouvrirent même la marque par Mathieu Conreur sur pc et à dix minutes de la fin, le marquoir affichait encore 0-1. Mais les Campinois poussèrent tant et plus en fin de match, égalisant par Keanu Praet sur pc avant de marquer à trois minutes du coup de sifflet final sur un tip-in de Vito Wouters. Un but qui vaut son pesant de cacahuètes puisque l'Antwerp passe désormais en tête du classement et compte bien y rester ! Mais les Anderlechtois peuvent quitter le sommet la tête haute.