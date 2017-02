Pendant que le Pingouin décompte les semaines qui le séparent de la montée, les Gantois ont pour la première fois une journée d'avance pour les rejoindre.





2017 ne commence pas tout à fait comme 2016 s'était terminé. Il est vrai qu'avec trois mois d'interruption, les cartes peuvent être sensiblement redistribuées.

Ce qui ne change pas, en revanche, c'est le fait que le Pingouin est visiblement trop fort pour la D1. Les Nivellois ont planté… neuf buts chez l'antépénultième, le Léopard. Une manière de rappeler aux Gantois que deux divisions séparaient les deux équipes la saison dernière. Les Aclots se détachèrent à 0-5 par Tom Beirnaert, Antoine Legrain sur stroke, Nelson Onana, Simon Bertrand et son cousin Maxime, avant de voir les coéquipiers de Julien Malingreau se rebiffer à 1-5 (Peter Depypere) avant le repos, puis 2-5 (Sebastien Wauthier) à la reprise. Mais ce ne fut qu'un feu de paille et les meneurs appuyèrent derechef sur le champignon pour marquer quatre nouveaux buts par Maxime Bertrand (2), Onana encore et enfin - qui d'autre?- Nicolas Vandiest. Entre-temps, Denis Wuyts transforma un pc pour ramener son équipe à 3-7.

Gros score aussi à Uccle-Gantoise où le match fut à sens unique, si l'on excepte dix minutes de pression uccloise en début de 2e mi-temps. Les fils d'Artevelde durent cependant attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour ouvrir le score. Entre la 30e et la 37e minute, le Sud-Africain Matthew Brown sema la désolation sur pc (0-3). La messe était dite et les troupes de Pascal Kina eurent tout le loisir de creuser l'écart par Pierre Desimpel et Emile Esquelin dans les dix dernières minutes (0-5).

Cette victoire est importante car elle permet aux Gantois de compter pour la première fois une journée d'avance sur le reste de la meute. Tant le Watducks 3 que le White Star ont en effet subi la loi de leurs voisins de classement.