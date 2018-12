La Belgique affronte ce mardi le Pakistan en match de barrage de la Coupe du monde. Suivez le match en direct.

PREMIER QUART-TEMPS

Après seulement 20 secondes, la Belgique obtient un pc suite à un kick pakistanais dans le cercle. Tom Boon s'occupe du sleep mais la défense adverse s'interpose bien. Les Belges poussent ensuite alors que le Pakistan tente de contenir les attaques adverses. Après 10 minutes de jeu, les Belges reçoivent coup sur coup deux pc. Sur la deuxième tentative, Alex Hendrickx ouvre le score et inscrit son quatrième but de la compétition (10e, 1-0). Quelques minutes plus tard, c'est sur le côté droit que la Belgique se montre dangereux via Nico de Kerpel après une passe de Simon Gougnard. Le joueur de l'Herakles entre dans le cercle et sert parfaitement son capitaine Thomas Briels qui n'a plus qu'à pousser la balle dans le but (13e, 2-0).

Les compositions :

Belgique : Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Arthur de Sloover, Loïck Luypaert, Victor Wegnez, Félix Denayer, Simon Gougnard, Sébastien Dockier, Florent Van Aubel, Cédric Charlier.

Pakistan : Imran Butt, Toseeq Arshad, Rashid Mehmood, Muhammad Irfan, Ali Shan, Aleem Bilal, Umar Bhutta, Ammad Butt, Muhammad Atiq, Arslan Qadir, Ajaz Ahmad.

Suivez notre direct commenté