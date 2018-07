Nouvelle-Zélande - Belgique 4-2





Premier quart temps

Le match démarrait par cet excellent geste défensif d'Emma Puvrez qui chipait une balle qui était prête à partir dans le cercle. Sur la phase, Vandermeiren prenait son premier coup. Puvrez ne pouvait empêcher de provoquer un premier pc à la 3e minute. D'Hooghe entrait idéalement dans son tournoi en déviant des guêtres le sleep cadré. Un mouvement sur le flanc gauche entre Struijk, Peeters et Limauge permettaient aux Reds d'entrer dans le cercle. Peeters et Gerniers revenaient à nouveau dans le cercle sans que la gardienne ne soit sollicitée. Les Belges peinaient à sortir de défense efficacement. Durant les 10 premières minutes, la maladresse des Kiwis au niveau de la finition aidait les Belges. Un centre-tir de Gerniers méritait mieux, mais Boon ne déviait pas la balle. Puvrez piquait la balle à la 11e minute et confirmait son bon début de match. Dans la foulée, les Panthers posaient leur première possession de balle construite. La tempête de début de match était passée. Les Belges levaient plus la tête pour construire. La fin de quart était même noir-jaune-rouge. A 5 secondes de la fin, Joanne Peeters jouait intelligemment pour aller chercher leur premier pc. L'envoi de Vanden Borre filait à côté.

Deuxième quart temps

Le deuxième quart voyait une accélération avortée de Nelen qui offrait un contre et un tir en bord de cercle non-cadré pour les Néo-Zélandaises. Sur un gros centre de Raes, Versavel ne profitait pas d'une déviation favorable d'une défenseuse. Sur une perte de balle de Leclef dans l'axe, Charlton tirait à côté. Les Reds venaient de vivre un passage compliqué où elles se repliaient. Struijk prenait une balle dans la cheville, mais se relevait. Sur une remise en jeu catastrophique de Vanden Borre, Robinson remontait seule tout le terrain. Aisling D'Hooghe remportait son duel en sortant à propos. Elle devait encore mettre son pied. Les Belges, via Struijk, concédaient un 2e pc à la 24e minute. Le premier but tombait sur une déviation de Smith qui était juste D'Hooghe. Les Reds répondaient via un tir de Gerniers qui filait de peu à côté. Les Belges cherchaient à construire, mais la Nouvelle-Zélande était vraiment plus forte. Pourtant, sur une action interminable dans le cercle de Rutherford, les Belges égalisaient via Louise Versavel seule au 2e poteau. Sur un centre de Raes, les supporters exultaient en voyant la balle arriver chez Jill Boon. L'attaquante tirait de toute ses forces et offrait l'avantage aux Belges. Il restait 14 secondes !

Troisième quart temps

La première attaque était menée par Boon qui cherchait Limauge trop courte. Le 3e pc des Néo-Zélandaises était accordé après seulement 64 secondes. L'égalisation tombait déjà. Le sleep de McLaren était dévié par Gloyn (2-2). Merry n'attendait que 10 secondes pour redonner l'avance aux Néo-Zélandaises d'un tir entre les jambes. La reprise était catastrophique. Les Belges demandaient un pc à la 37e minute pour obtenir un pc. Elles perdaient leur recours à la video. Sur une perte de balle coupable, les Belges concédaient un 4e pc à cause de la vitesse des attaquantes. Cette fois, la déviation filait au-dessus. Sur une récupération, Nelen filait vers l'avant et cadrait son tir peu dangereux. L'intensité était un peu retombée en cette fin de 3e quart. Sur un centre de Nelen, la déviation de Boon filait de très peu à côté.

Quatrième quart temps

Versavel s'infiltrait dans le cercle, mais était bloquée. Boon recevait une grosse occasion dans le cercle. Son tir partait à côté. Hillewaert concédait un stroke pour avoir stoppé un tir dans le dos sur la ligne d'Aisling D'Hooghe. Merry se chargeait de le convertir. L'arbitre avait demandé la video pour confirmer sa décision. Limauge perdait son duel contre Rutherford à la 55e. Il ne restait plus que 5 minutes, mais les Belges voulaient y croire et mettaient la Nouvelle-Zélande sous pression. Le score ne changeait plus.





Nouvelle-Zélande: Rutherford; Merry, Neal, Gunson, Charlton, Thompson, Keddell, Smith, Gloyn, Michelsen, McLaren; Puis Davey, Harrison, Davies, Robinson, Doar, Tuilotolava

Belgique : D'Hooghe; Hillewaert, Puvrez, Vandermeiren, Vanden Borre; Nelen, Raes, Struijk, Limauge, Boon, Versavel, Puis Cavenaile, Fobe, Peeters, Gerniers, Weyns, Leclef

Les arbitres: Mmes M. Joubert (AfS) et C. de la Fuente (Arg)

Les buts: 25e Smith sur pc (1-0), 28e Versavel (1-1), 30e Boon (1-2), 31e Gloyn sur pc (2-2), 32e Merry (3-2), 54e Merry sur stroke (4-2)