La Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir écarté le Pakistan en match de barrage (5-0).

PREMIER QUART-TEMPS

Après seulement 20 secondes, la Belgique obtient un pc suite à un kick pakistanais dans le cercle. Tom Boon s'occupe du sleep mais la défense adverse s'interpose bien. Les Belges poussent ensuite alors que le Pakistan tente de contenir les attaques adverses. Après 10 minutes de jeu, les Belges reçoivent coup sur coup deux pc. Sur la deuxième tentative, Alex Hendrickx ouvre le score et inscrit son quatrième but de la compétition (10e, 1-0). Quelques minutes plus tard, c'est sur le côté droit que la Belgique se montre dangereuse via Nico de Kerpel après une passe de Simon Gougnard. Le joueur de l'Herakles entre dans le cercle et sert parfaitement son capitaine Thomas Briels qui n'a plus qu'à pousser la balle dans le but (13e, 2-0).

DEUXIÈME QUART-TEMPS

Début de deuxième quart-temps délicat pour les Red Lions qui voient les Pakistanais recevoir leur premier pc de la partie. Heureusement pour la Belgique, la phase mise en place par les adversaires ne donne rien. Quelques minutes plus tard, Ali Shan tente sa chance en revers mais son tir passe au-dessus du but de Vincent Vanasch. Alors que la Belgique gère, Cédric Charlier va inscrire le troisième but de la partie, bien aidé par un défenseur pakistanais, sur un tir en revers dévié (27e, 3-0).

TROISIÈME QUART-TEMPS

Après cinq minutes dans cette deuxième période, Simon Gougnard s'infiltre sur le côté droit du terrain. Le joueur du Watducks sert parfaitement Sébastien Dockier qui n'a plus qu'à pousser la balle dans le goal (35e, 4-0). Dans la foulée, Antoine Kina tente sa chance en revers mais son tir passe au-dessus du but pakistanais. Les Belges se procurent alors trois pc mais aucun des deux ne permet aux Red Lions d'inscrire le cinquième but de la rencontre. La seule occasion pakistanaise tombe à cinq minutes de la fin du troisième quart-temps, sur pc, mais le sleep finit de peu à côté du poteau de la cage de Vincent Vanasch.

QUATRIEME QUART-TEMPS

Grosse occasion pour Tom Boon après un beau une-deux entre Van Aubel et Boccard. Le joueur du Racing reprend le centre en un temps mais voit son tir passer de peu à côté. Sur leur septième pc, les Red Lions voient le sleep d'Hendrickx être arrêté par le corps d'un défenseur pakistanais : c'est stroke ! Tom Boon en profite pour inscrire son premier but de la partie (54', 5-0). Avec cette victoire, les Red Lions se qualifient pour les quarts de finale où ils rencontreront l'Allemagne.

Revivez notre direct commenté