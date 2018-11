La Coupe du monde a lieu du 28 novembre au 16 décembre, en Inde.

Le secret devait être gardé jusqu'à ce dimanche soir, à la fin de la cérémonie des Sticks d'or. Mais grâce à un vent favorable, La Libre peut d'ores et déjà vous dévoiler la sélection des Red Lions pour la Coupe du monde.

Cette compétition, qui se déroulera du 28 novembre au 16 décembre à Bhubaneswar (Inde), se jouera sans Tanguy Cosyns. L'ancien attaquant du Daring, qui évolue maintenant à HGC (Pays-Bas) a été mis sur le carreau par le coach Shane McLeod tout comme le joueur de l'Herakles Amaury Keusters.

Nicolas Poncelet, Dorian Thiéry et Max Plennevaux ne seront pas non plus du voyage. Antoine Kina (Gantoise) et Augustin Meurmans (Racing) ont eux été appelés en tant que réserves.

Voici la sélection complète :

Gardiens : Vincent Vanasch, Loïc Van Doren

Défenseurs : Manu Stockbroekx, Loïck Luypaert, Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover

Médians : Felix Denayer, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Victor Wegnez, Nico De Kerpel

Attaquants : Thomas Briels, Tom Boon, Cédric Charlier, Florent van Aubel, Sebastien Dockier

Réserves : Antoine Kina, Augustin Meurmans