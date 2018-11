Le premier match amical des Red Lions a été un succès.

Premier des trois rendez-vous que les Red Lions avaient fixé à leur public, le match contre l’Irlande a produit une victoire confortable des Belges (4-1). Dans une météo désagréable, qui heureusement s’améliora en cours de match, les Lions durent attendre dix minutes pour se créer une première occasion, lorsque Hendrickx isola Denayer en tête de cercle (1-0). Dans la foulée, la Belgique obtint une triplette de pc sauvés à grand peine par le gardien irlandais Harte. Mis à part ces phases, il n’y eut pas grand-chose à signaler. Vanasch toucha sa première balle à sept minutes du repos avant qu’un superbe effort de Stockbroekx ne profite à Boon qui dévia la balle un chouia à côté du but. Keusters, d’un tir à la retourne (28e) ne fut pas plus heureux, mais juste avant le repos la Belgique doubla l’écart par Denayer, servi cette fois par Briels (2-0). Une reprise en un temps, magnifique !

A la reprise, la Belgique connut deux minutes de flottement qui auraient pu coûter cher, concédant deux pc consécutifs. Van Aubel sauva le premier sur la ligne, mais la phase continua et R. Bell trouva l’ouverture (2-1). Le deuxième fut sauvé par Vanasch, mais au rebond Cargo trouva le filet latéral.

Ce fut tout pour le registre offensif irlandais. Les Belges monopolisèrent la fin du match, Hendrickx tira juste à côté à la 38e minute avant de convertir le 5e pc belge cinq minutes plus tard (3-1). A huit minutes de la fin, van Aubel bien lancé par Keusters y alla d’un petit numéro dont il a le secret (4-1). Et Vanasch se distingua sur le troisième et dernier pc irlandais, prouvant qu’il n’était pas venu pour rien. Ce dimanche, ce sont les Pays-Bas qui donneront la réplique aux Red Lions.

La feuille de match

Belgique : Vanasch, Boccard, A. Van Doren, Luypaert, Stockbroekx, Dohmen, Denayer, Gougnard, Boon, Briels, van Aubel, puis Keusters, De Sloover, Wegnez, Hendrickx, De Kerpel et Meurmans.

Arbitres : MM. S. Michielsen et G. Uyttenhove

Les buts : 10e Denayer (1-0) ; 29e Denayer (2-0) ; 32e R. Bell (2-1) ; 43e Hendrickx sur pc (3-1) ; 52e van Aubel (4-1).