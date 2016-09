Dans quel état d'esprit les Red Lions abordent-ils le championnat ?

Hockey

Le championnat de hockey début ce dimanche. L'occasion de faire le point avec plusieurs bons joueurs.

John-John Dohmen (Watducks)

“Je suis hyper motivé et impatient. Je démarre ce nouveau challenge avec beaucoup d’envies. Dans un même temps, je n’ai pas encore récupéré d’une année très dure physiquement. Le championnat recommence trop tôt. Pourquoi redémarre-t-il si tôt ? Il est déjà arrivé par le passé que la première journée soit programmée plus tard en septembre. Les Red Lions n’ont eu que 10 jours de récupération. C’est peu. Personnellement j’ai repris avec le Watducks mardi à l’occasion du match amical face au Racing. Mercredi soir, je disputais une autre rencontre préparatoire contre le Dragons. Autant dire que ce furent deux rencontres intenses. Plus globalement, le Watducks a hâte d’en découdre. Nous avons un peu un esprit de revanche par rapport à l’an passé. Nous avions le niveau pour le Top 4, mais nous n’avons pas assuré lors de certains matches. Nous ratons les playoffs pour un seul but. Je veux que le Watducks montre qu’il a le niveau pour le Top 4. L’équipe est plus forte que l’an passé. Les Néo-Zélandais se débrouillent très bien, mais ils ne comprennent pas tout car ils ne parlent pas français. Ils jouent collectivement. Cela se voit tout de suite. Je suis convaincu que nous avons réalisé les meilleurs transferts avec Vanasch et Kina. Vanasch, c’est le mouvement de l’été. Quant à Kina, tout le monde se l’arrachait. Ajoutez les deux Néo-Zélandais devant et l’équipe a une fière allure.”

Delix Denayer (Dragons)

“Personnellement, je souffre encore de ma blessure contractée lors de la finale des JO. J’ai un tendon au niveau des adducteurs qui est toujours enflammé. Je reste incertain pour dimanche. Le Dragons a été peu actif sur le marché car notre base était très solide. Nous aurions des problèmes si un joueur était victime d’une grosse blessure. Notre groupe était plus large l’an passé. On a refusé de transférer des étrangers de seconde zone. Nous aurions voulu de très bons joueurs. Cela ne s’est pas fait. Pas grave. Nous visons encore le titre. Nous n’avons plus la meilleure équipe comme l’an passé. Avec l’expérience des anciens et la détermination des plus jeunes, nous sommes armés pour reconduire notre titre.”

Simon Gougnard (Racing)

