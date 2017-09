La 2e journée de championnat a été riche en matches de qualité. Les entrejeux ont été particulièrement valeureux. Les choix ont été difficiles. L'Orée a pris une part de lion dans cette sélection de prestige. Elle s'est accaparée 5 postes sur les 11. Et encore, le gardien Flamand aurait eu sa place si Henet n'avait pas arrêté le sleep de Boon à la 70e minute. Léopold et Watducks ont également trouvé place grâce à leur réveil. Henet, Brunet et Gougnard sont déjà en grande forme. Cela promet pour la suite de la saison. Signalons également la performance de Nico De Kerpel qui a offert trois points à l'Herakles.





Gardien

Henet (Léopold)

Défenseurs

Cole (Orée)

Davila (Orée)

Uher (Daring)

Milieux

Brunet (Léopold)

de Paeuw (Orée)

Masson (Orée)

Gougnard (Watducks)

De Kerpel (Herakles)

Attaquants

Callioni (Orée)

Pangrazio (Watducks)