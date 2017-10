Le Watducks triomphe dans le match au sommet

Malgré une bonne deuxième période, les Woluwéens ont connu leur première défaite de la saison face au Watducks.

Devant un grand nombre de spectateurs, l'Orée accueillait le Waterloo Ducks dans le match au sommet de ce dimanche. Sur un rythme très élevé, ce sont les Canards qui prenaient les choses en mains. Dès la 7e minute, ils pouvaient ouvrir le score sur pc mais la phase mise en place était trop brouillonne pour mettre en danger le gardien oréen Arnaud Flamand. Deux minutes plus tard, les Woluwéens n'arrivaient pas à se dégager et allaient le payer cher : d'un revers astucieux, Renaud Pangrazio lobait le gardien de l'Orée et donnait l'avance à Waterloo (0-1).

Les locaux allaient prendre un deuxième coup sur la tête quelques minutes plus tard quand, sur un centre venu de la gauche, Van Lierde doublait la marque (0-2). L'Orée ne s'avouait pas vaincu pour autant et continuait à jouer sur un rythme soutenu. Charles Masson provoquait même un pc mais qui ne donnait cependant rien.

Au début du deuxième quart-temps, le jeune défenseur du Watducks Maxime Van Oost avait l'occasion de mettre son équipe sur un fauteuil : tout seul au point de stroke, il reprenait bien une balle venue de la gauche. Mais Arnaud Flamand sauvait son équipe en réalisant une belle parade. Une minute plus tard, l'ex-keeper du Wat devait cependant se retourner une troisième fois : d'un revers imparable, Simon Gougnard plantait le troisième but de son équipe (0-3).

On pensait alors que le match était plié surtout que le Watducks voyait deux de ses pc sauvés de justesse par la défense oréenne. Mais l'Orée parvenait à remettre du suspense dans la rencontre juste avant la mi-temps : grâce à une infiltration du capitaine Alex De Paeuw, les Woluwéens s'offraient un pc que Toni Domene mettait au fond (1-3).

Après la pause, les locaux montraient un visage très positif et continuaient à aller de l'avant. Ils étaient rapidement récompensés de leurs efforts quand Facu Callioni, après une course sur le côté gauche, réduisait l'écart tout seul (2-3). Par la suite, le Watducks reprenait le match à son compte et avait plusieurs possibilités de prendre le large mais ni Van Lierde, ni Van Oost ou encore Ghislain ne parvenaient à inscrire le quatrième but. L'Orée tentait alors le tout pour le tout dans le dernier quart-temps et avait l occasion d'égaliser sur PC mais Vanasch s'interposait bien.

À 15 minutes de la fin de la rencontre, Van Lierde, tout seul devant le but, n'avait qu'à dévier un centre de Cabuy pour tuer tout suspense (2-4). Les Woluwéens allaient encore se procurer 3 pc en 5 minutes mais aucun ne rentrait, en partie à cause de la qualité défensive du Waterloo Ducks. Avec ces 3 points, les hommes de Xavier De Grève prennent la tête du championnat alors que l'Orée connaît sa première défaite de la saison.

Orée. Flamand, Bergner, Cole, Delavignette, Solano, Bigaré, Davila, De Paeuw, Masson, Callioni, Domene puis Ricci, Branicki, Decock, Robbrecht, Luccacioni.

Waterloo Ducks. Vanasch, Boccard, Charlet, Dumont, Penelle, Van Strydonck, Dohmen, Gougnard, M. Capelle, Pangrazio, Van Lierde puis Van Marcke, Van Oost, Cabuy, Ghislain, Masso.

Les arbitres : MM. T. Bigaré et S. Duterme.

Cartes vertes : 14e Cole, 25e Charlet, 25e Davila, 41e Pangrazio.

Les buts : 9e Pangrazio (0-1), 15e Van Lierde (0-2), 23e Gougnard (0-3), 32e Domene sur pc (1-3), 37e Callioni (2-3), 53e Van Lierde (2-4).

Le Dragons met un genou à terre à Gand

Menés 0-2, les Gantois arrachent le nul aux champions en titre

Ce dimanche la Gantoise recevait un coriace adversaire, le Dragons, champion en titre. Si sur papier, le match semble plutôt déséquilibré, le montant gantois semble armé pour déranger toutes les équipes. Le Dragons ne tardait cependant pas à confirmer son statut de favori. Dès la 2ème, Les Anversois obtenaient un premier pc, largement contesté par le coach gantois. Hendrickx se chargeait de le transformer d’un sleep puissant dans la lucarne gauche. La suite du premier quart ne trouvait d’ailleurs de l’intérêt que sur pc. Quelques minutes plus tard, les supporters gantois croyaient d’ailleurs à l’égalisation sur l’une de ces phases mais la jolie déviation en tip in était touchée par le corps de l’attaquant. Quelques minutes plus tard, le Dragons creusait l’écart, à nouveau sur pc. Le sleep d’Hendrickx était d’abord bien repoussé mais le défenseur suivait bien son propre envoi et inscrivait déjà le 0-2.

Le début du deuxième quart était ensuite à l’avantage des locaux, qui provoquait le plus d’actions dangereuses. Un travail offensif qui finissait par payer à la 25e , après un très joli solo de Saladino qui trompait Van Doren, après un avantage très bien laissé par l’arbitre. Le Dragons se reprenait ensuite, comblant les espaces à l’arrière et ne concédait plus d’occasions de buts.

Le rythme augmentait clairement au retour des vestiaires. Après un pc mal joué dans les deux camps, Wegnez était tout près d’alourdir la marque mais sa remontée de terrain impressionnante n’aboutissait finalement pas. Ne parvenant pas à se mettre vraiment à l’abri, le Dragons se crispait, écopant notamment de plusieurs cartes vertes.

Le dernier quart reprenait sur deux nouvelles grosses occasions de Wegnez qui trouvait, coup sur coup, Santiago puis le poteau. Quelques instants plus tard, Diaz avait l’égalisation au bout du stick mais son shot revers terminait sa course à côté du but. Le 2-2 tombait finalement quelques instants plus tard. Kina effaçait un joueur le long de la ligne de fond avant de centrer parfaitement pour Saladino qui n’avait plus qu’à conclure. La pression du Dragons devenait alors très intense et les entrées dans le cercle nombreuses. Verheijen, Raes et même Van Doren se heurtaient au bloc défensif gantois. Le score n’évoluait plus, permettant au montant d’accrocher un point au champion en titre.

Gantoise: Santiago; Lockwood, Vila, Brown, Deplus; Oleastro, Salis, Kina; Agulleiro, Tynevez, Saladino; puis Dubois, Diaz, Desimpel, Lesaffre, Peeters.

Dragons : L. Van Doren, Van Bockrijck, Denayer, Hendrickx, A. Van Doren, Rombouts, Wegnez, Thys, Luyten, Raes, G. Stockbroekx, puis van Aubel, Verheijen, Poncelet et Celis, Rubens

Arbitres : M. Pontus et J. Ciechanowski

Cartes vertes : 14e Hendrickx , 46e Thys, 52e Celis

Carte jaune : 68e Hendrickx

Les buts : 2e Hendrickx sur pc (0-1), 9e Hendrickx sur suite de pc (0-2), 25e Saladino (1-2),63e Saladino (2-2)





Le Léopold l'emporte haut la main

Un triplé de Zimmer a fait le bonheur de Robin Geens

Héraklès-Léopold 1-4

La rencontre entre deux candidats au Top 4 promettait d’être animée. Et on ne s’y était pas trompé puisque le premier but tombait seulement après trois minutes de jeu. Sur sa première entrée de cercle, le Léopold ouvrait le score via Zimmer. Le Bruxellois envoyait la balle dans le plafond juste devant Timmermans (0-1). La suite du premier quart était fort équilibrée et les occasions franches étaient rares. Mis à part un pc ucclois à la 6e, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent malgré un rythme de jeu élevé. En fin de quart temps, Keusters s’infiltrait bien dans le cercle adverse mais il croquait son tir devant Henet.

Le début du 2e acte était clairement à l’avantage des visiteurs qui dominaient un adversaire trop brouillon. C’est logiquement qu’à la 22e, Zimmer doublait la mise. Son envoi n’était pourtant pas très puissant mais Timmermans commettait une erreur en stoppant maladroitement la balle, qui finissait lentement sa course au fond (0-2). Les Ucclois poursuivaient leur domination mais sans se montrer réellement dangereux tandis que les Lierrois ne parvenaient que rarement à sortir la tête de l’eau. La fin de la mi-temps était plus encourageante et le premier pc local tombait à la 30e. Henet repoussait. Le Léopold réagissait directement. Timmermans avait le bon réflexe pour dévier au-dessus le tir revers de de Kepper. Sur le débordement d’Eaton, Lemaire poussait la balle sous le gardien lierrois. Les Ucclois enfonçaient le clou à quelques minutes de la pause pour s’offrir une avance confortable (0-3).

Rapides, propres et efficaces, les Ucclois remontaient sur le terrain avec la même volonté de maîtriser la rencontre. A la 38e, Arthur Verdussen lançait Zimmer dans le cercle. Déjà auteur d’un doublé, le Bruxellois passait son adversaire d’un excellent contrôle. Il était poussé dans le dos juste avant de tirer. Le stroke était logique. Zimmer s’occupait de le transformer lui-même pour ainsi s’offrir son troisième but de la journée (0-4). L’Héraklès tentait de riposter mais c’était un peu trop brouillon pour réellement inquiéter le Léo. Les Ucclois auraient même pu en inscrire un cinquième s’ils avaient été un peu plus précis en zone de conclusion lors de la fin du 3e acte.

L’Héraklès tentait de monopoliser la balle lors du dernier quart mais le Léopold était bien regroupé en défense. Les Lierrois trouvaient la solution sur pc. De Kerpel envoyait un sleep puissant à gauche de Henet pour sauver l’honneur (1-4). Timmermans s’interposait ensuite devant Arthur Verdussen. Eaton trouvait le poteau à la 61e mais le gardien lierrois était de toute façon au bon endroit. Le sleep de Russel à quatre minutes du terme passait loin à côté.

Malgré un peu moins d’efficacité dans le cercle en fin de rencontre, le Léopold a clairement été au-dessus d’un Héraklès peu inspiré. Une victoire totalement méritée.

Héraklès : Timmermans, Haig, Hens, Le Paige, Leclef, M.Donck, N.De Kerpel, Keusters, Hottlet, Sanz, Smith puis Vazquez, Van Stratum, Devillé, Struyf et Duncan.

Léopold : Henet, Russel, J.Verdussen, Plennevaux, Brunet, Cuvelier, Thiéry, Lemaire, Degroote, A.Verdussen, Zimmer puis Eaton, Forgues, Sior, de Kepper et Coisne.

Les arbitres : MM.R. Tinant et L.Dooms.

Cartes vertes : 39’ Hottlet, 52’ Van Stratum.

Carte jaune : 60’ Keusters.

Les buts : 3e Zimmer (0-1), 22e Zimmer (0-2), 31e Lemaire (0-3), 38e Zimmer sur stroke (0-4), 57e De Kerpel sur pc (1-4)

Le point miraculeux de Louvain à Boom

Le Brax a gâché un avantage de 2 buts lors des 2 dernières minutes

Braxgata – Louvain 2-2

C’est un petit miracle que Louvain est venu arracher dans les derniers instants du match. Menés 2-0 à deux minutes de la fin et avec leur tireur de pc attitré, Pep Romeu, sur le banc pour carte verte, on ne donnait pas cher de leur peau. D’ailleurs, sur pc, Luypaert venait de trouver la barre transversale sur son chemin pour ne pas faire 3-0 ! Mais en y croyant jusqu’au bout, Louvain a réussi à arracher un point qui revient de nulle part.

Disputée sous un crachin tristounet, la première période fut fort peu fertile en occasions de but. On nota une petite balle sautillante de Robinet qui finit sa course sur le montant du but, alors que Brouwer exploitait un mauvais contrôle d’Ibarra pour fusiller Reynaud en revers juste avant la fin du premier quart-temps (1-0). Plus rien de très notable n’arriva avant le repos, si ce n’est un bel effort de Van der Putten bien dégagé par Luypaert et un pc de Baart sauvé par Reynaud.

En deuxième période, Louvain fut le plus souvent en possession de la balle, mais le Brax fut plus dangereux sur des contres. Ainsi, un une-deux entre Briels et Brouwer se termina par un tir du premier cité en plein sur Reynaud. Le gardien français fut à nouveau en vedette lorsqu’il neutralisa un tir de Brouwer en deux temps à la 45e minute, puis lorsqu’il sortit devant Robinet (52e). Les Louvanistes insistèrent mais un tir de Sarmento, sur un effort de Pokorny, fut dégagé sur la ligne par Loots. Lorsque Luypaert fit 2-0 sur le deuxième pc local, la cause semblait entendue. Et encore plus à deux minutes de la fin, mais avec Romeu sur le banc, ce fut une phase Ibarra-Sarmento qui permit aux Louvanistes de revenir à 2-1 avec encore 60 secondes à jouer ; Reynaud sortit, les Universitaires obtinrent un dernier pc et Romeu, remonté sur le terrain, le logea dans la lucarne… au grand soulagement des visiteurs.

Braxgata : D. Van Rysselberghe, Gysels, Luypaert, McAleese, Loots, Adriaensen, Baart, Van Biesen, Briels, Brouwer, Inglis, puis Robinet, O. Biekens, Devis, Van Cleynenbreugel.

Louvain : Reynaud, Ibarra, Romeu, Renaer, L. Willems, Richards, Santana, Van der Putten, McIntyre, Pokorny, Maraite, puis Sanchez, Sarmento, De Paepe, Weyers et Georgis.

Arbitres : MM. V. Loos et N. Stenier.

Carte verte : 67e Romeu.

Les buts : 18e Brouwer (1-0) ; 57e Luypaert sur pc (2-0) ; 69e Sarmento sur pc (2-1) ; 70e Romeu sur pc (2-2).

Le Daring prend un peu d'air contre le Beerschot

Le Daring recevait le Beerschot sous un ciel gris et pluvieux. Ce match opposait deux équipes dont le début de saison n'était pas conforme aux attentes.

Daring - Beerschot 2-1

Le premier quart était très fermé. Le Daring était la première équipe à se montrer dangereuse sur un bel effort d'Hermans qui servait Vander Gracht. Mais Verhoeven était attentif et écartait le danger. Le Bee se montrait dangereux par Dockier, qui ne pouvait servir un partenaire. Les Molenbeekois obtenaient un pc, mais le sleep trop centré était dévié en corner par le keep visiteur.

Le second quart était plus fertile en occasions. Jenness, pourtant seul face au goal, placait au dessus. Il y avait clairement moyen de faire mieux. Dans l'autre sens, Nelen recevait une occasion en or mais ne pouvait pas l'exploiter: seul au point de stroke il il plaçait sur Masset. Sur le rebond il ne parvenait à nouveau pas à concrétiser. Il doit encore se demander comment cette balle n'est pas rentrée. Le Daring attaquait beaucoup par les flancs. Si les débordements étaient fructueux, la dernière passe faisait défaut. Les ours obtenaient un pc mais le sleep de Doherty, trop central, était stoppé par Masset. Le Bee terminait bien la mi temps mais au plus fort de sa domination, Doherty perdait la balle. Borger envoyait alors un flat vers Jenness. De Sloover essayait de revenir mais Jenness le contenait, et gagnait son un contre un contre Verhoeven et ouvrait le score, juste avant la mi temps. C'ést une contre attaque à montrer dans les écoles de jeunes.

Jennes était le premier à amener du danger dans le cercle adverse, mais Van Linthoudt ne pouvait pas reprendre. Le Bee obtenait un pc, mais la défense locale sortait le sleep de Doherty. La fin du quart temps était explosive: Doherty récoltait du vert des arbitres à la 50ème. Le Daring doublait la mise une minute plus tard: Dykmans recevait la balle et centrait au cordeau pour Van Linthoudt qui ne se faisait pas prier pour la placer hors de portée de Verhoeven. Sur le gong, le Bee recevait un pc. Bull sleepait de manière trop central, la défense locale pouvait se dégager.

A la 54ème, les Ours se montraient dangereux sur pc, mais Bull plaçait à la nouveau sur Masset. Le Daring obtenait deux pc, guère plus concluant. Suite à une superbe séquence en équipe, Dyckmans se trouvait en face à face avec Verhoeven. Celui-ci sortait la balle et maintenait le suspense dans la partie. Le Beerschot obtenait de nouveaux pc. Sur le troisième, Bull marquait sur sleep. Le score ne changeait plus malgré la sortie de Verhoeven dont les attributions étaient reprises par Bull. Le Daring obtenait les trois points de la victoire.

Daring: Masset; Liles, Uher, Steyrer, Borger; Schoonjans, Vander Gracht, Woods; Van Linthoudt, Jenness, Hermans; Puis Rasmussen, Crane, Saussez, Dykmans et Cosyns.

Beerschot: H. Verhoeven; De Sloover, Bull, Bourg, M. Peeters; H. Peeters, Nelen, S. Verhoeven; Perez, Dockier, Rossi; Puis Doherty, Mortelmans, Delmoitié, Derks et Duvekot.

Les arbitres: MM. X. Voet et À. Zoomer.

Cartes vertes: 41e Jennes, 44e Woods, 50e Doherty.

Les buts: 34e Jennes (1-0), 51e Van Linthoudt (2-0), 68e Bull (2-1).