Watducks – Braxgata 3-2

Watducks : Vanasch ; Van Oost, Charlet, Van Strydonck, Dumont ; Boccard, Dohmen, Gougnard ; Ghislain, Pangrazio, Bertrand ; Puis Van Straaten, Penelle, L. Capelle, Van Lierde, Wilbers

Braxgata : D. Van Rysselberghe ; Hannes, M. Van Rysselberghe, Luypaert, Clément ; Adriaenssen, Baart, Van Biesen ; Robinet, Inglis, Briels ; Puis Loots, O. Biekens, T. Biekens, Magee, Devis

Les arbitres : MM. N. Marchant et M. Pontus

Cartes vertes : 50e Charlet, 62e Magee

Carte jaune : 32e Van Strydonck, .

Les buts : 4e Inglis (0-1), 6e Charlet sur pc (1-1), 21e Inglis (1-2), 47e L. Capelle (2-2), 67e Dohmen sur suite de pc (3-2)

En match avancé de la 7e journée, le Watducks a battu le Braxgata. Les autres rencontres se jouaient à 15h.

Le Waterloo Ducks n'a toujours pas perdu la moindre unité cette saison. Menés à deux reprises, les Verts ont émergé en fin de match grâce à John-John Dohmen, monsieur goal en or.

Dès la première minute, une très longue passe arrivait à Sander Baart, seul dans le cercle. Il avait le temps de bloquer et d'armer un tir qui filait trop haut. Pangrazio répondait par un tir cadré qui chauffait les guêtres de David Van Rysselberghe. Inglis récupérait une balle et la montait pour lober Vanasch, déjà au sol (0-1). Le Watducks répondait par Ghislain qui provoquait un premier pc. Charlet envoyait un sleep dans les filets de Van Rysselberghe (1-1). Le match filait des deux côtés. Dohmen interceptait et passait à Boccard qui écartait pour Van Lierde qui centrait pour personne. Ce premier quart était déjà de haut vol. Louis Capelle tirait à son tout et ponctuait une remontée emmenée par Boccard.

Le deuxième quart reprenait par une déviation en tête de cercle d'Inglis que tout le monde laissait passer (1-2). Gougnard provoquait le deuxième pc à la 23e minute. Le sleep de Charlet heurait de plein fouet Clément qui s'effondrait et demandait le kiné. Il sortait sur ses deux jambes. Le Brax s'installait de mieux en mieux sur le terrain et calmait le jeu hyper rapide du Watducks. Charlet centrait pour la déviation de Boccard qui manquait de justesse la balle. Charlet contrait Robinet qui armait un tir dans le cercle. Briels smashait sur Vanasch.

Elliot Van Strydonck, qui glissait sur les feuilles, commettait une faute involontaire. Monsieur Marchant était sévère en brandissant une jaune de 10 minutes. Le coup de stick du défenseur sur le sol était de nature à aggraver la sanction. Vanasch bloquait un envoi à 2 minutes de la pause. Le Watducks souffrait en cette fin de mi-temps.

Après la pause, le Brax prenait l'ascendant grâce à sa supériorité numérique. Un flick de Luypaert était arrêté sur la ligne par Adriaenssen. Son centre traversait le cercle. Pangrazio provoquait le 3e pc. Le sleep de Charlet s'écrasait sur le poteau. Un grand Pangrazio stoppait le contre qui était très dangereux. Après un passage plus délicat, le Watducks montait en puissance en tentant d'imposer sa puissance physique. Gougnard provoquait le 4e pc du Watducks. Louis Capelle, sur suite de pc, déviait la balle qui était touchée par Loots (2-2).

Le Brax réagissait en provoquant le premier pc. Luypaert ne trompait pas Vanasch.

Le dernier quart était indécis. Le Brax peinait, mais les minutes s'égrenaient sans que Van Rysselberghe ne se retourne. Baart mettait Dohmen par terre. Sans carte. A la 58e minute, Charlet ne pouvait éviter le 2e pc du Brax. Luypaert la touchait en deux temps pour armer un revers. Max Bertrand cadrait un tir à bout portant que Van Rysselberghe dégageait. Magee prenait une verte. Sur un tir de Boccard, le 5e pc était accordé en faveur du Watducks. Dohmen ponctuait une phase collective. David Van Rysselberghe sortait pour les 3 dernières minutes. Pangrazio était proche du 4-2, mais le dernier défenseur lui chipait la balle dans le cercle.