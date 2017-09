Les Anversois seront déforcés pour recevoir les Canards. Les meneurs peuvent confirmer.

Originellement, l’ARBH avait programmé la reprise du championnat dès le 10 septembre, mais les clubs qui fournissent des joueurs à l’équipe nationale ont demandé et obtenu que leurs internationaux puissent s’entraîner deux semaines dans les clubs (ou se reposer le cas échéant) après un été bien chargé. C’est ainsi que le coup d’envoi du championnat a été retardé d’une semaine… au prix d’un double week-end, car le championnat doit s’interrompre pour la finale de la World League début décembre.

Va donc pour une soirée de hockey sous l’éclairage artificiel. Personne n’aime ça mais il n’y a pas 36 solutions !

La tête d’affiche incontestable de cette troisième journée sera Dragons-Watducks. Deux équipes qui ne totalisent que trois points après deux journées mais se sont partagé les neuf derniers titres mis en jeu ! Après avoir échoué d’entrée contre le Brax (malgré 42 entrées de cercle contre 14, les Canards ont produit une démonstration de force à la Dodaine et semblent bien armés pour résister au Dragons chez qui van Aubel et Van Doren ne sont pas rétablis de leur blessure de la semaine dernière. Quant à Alexander Hendrickx, il est rentré blessé de l’Euro et carbure depuis aux antidouleurs, il est peu probable que cela puisse se prolonger ! Bref, les Brabançons auront certainement un coup à jouer au parc de Brasschaat.

Pendant ce temps, les deux équipes qui se partagent la première place du classement évolueront à domicile. L’Herakles sortira d’un derby acharné contre le Beerschot pour rentrer dans un autre derby, tout aussi acharné, contre le Brax : les pronostiqueurs s’arrachent les cheveux. L’Orée de son côté accueillera Louvain, dont le capital-points est toujours vierge. Il ne faut pas s’attendre à un match facile pour autant même si la forme du moment incite à pencher pour les Woluwéens.

Après avoir affronté sans succès trois des équipes candidates au play-off, le Pingouin recevra le Léo et rêve d’effacer le zéro qui orne le bout de sa ligne au classement. Un déplacement à la Dodaine un vendredi soir, nous disait Manu Brunet cette semaine, équivaut à commencer le match avec un but de handicap. Le Léo est en tout cas persuadé qu’il lui faudra ouvrir l’oeil, et le bon, pour forcer un bon résultat.

La Gantoise pourra se jauger utilement en recevant son deuxième adversaire consécutif : après Louvain, c’est le Daring qui testera les nouvelles installations du club de Pascal Kina. Un match qui s’annonce très ouvert : n’oublions pas que les Gantois sont l’une des trois équipes à n’avoir pas encore perdu. Quant aux Molenbeekois, ils se sont rassurés au Brax dimanche.

Enfin, le Racing offrira l’hospitalité au Beerschot et partira clairement favori de la confrontation, malgré sa défaite in extremis de dimanche dernier contre le Léo.