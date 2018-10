Léopold – Grunwald Poznan 3-1

Les buts : 5e Russell sur pc (1-0), 19e Russell sur pc (2-0), 25e Zimmer sur stroke (3-0), 56e Mikula (3-1)





Vu la victoire de Grunwald Poznan face à Minsk, une victoire avait déjà des goûts de qualification pour le Léopold lors de ce premier tour de l'EHL qui se joue ce week-end à Barcelone au stade Pau Negre. De fait, le scénario est idéal. En battant Poznan, le Léo est déjà virtuellement qualifié. Un succès, un partage ou même une défaite par un but d'écart suffirait au Léo pour se qualifier.

Face aux Polonais, les Belges étaient largement supérieurs. Les Ucclois ont assuré l'essentiel sur pc avant la pause avant de gérer la suite en gardant du jus pour dimanche.

Après 3 minutes, Englebert était le premier à se retrouver en duel avec le gardien polonais qui avait le dernier mot. Le premier pc était déjà sifflé à la 4e minute. Il se jouait avec un défenseur de moins vu que le sorteur un était sorti trop tôt. Le sleep direct de Russell faisait mouche (1-0). A la 10e minute, le keeper polonais était vigilant pour éviter le 2-0. Le Léo mettait une grosse pression et faisait bien bouger la balle en ce début de match à sens unique. Poznan mettait la défense uccloise en alerte à la 11e minute, mais Henet observait à distance. Malgré une domination bruxelloise, les occasions étaient trop rares en ce premier quart.

Durant le deuxième quart, Henet était le premier à se coucher pour bloquer une accélération sur le flanc gauche. Un une-deux des Rayés s'achevaient sur un pied d'un défenseur polonais sans que le pc ne soit sifflé. Pour une faute d'anti-jeu sur Corentin De Trez. La jaune était brandie par l'arbitre et Kane Russell se chargeait de soigner son pourcentage sur pc : 2 pc et 2 buts.

Ce break précoce brisait l'élan des Polonais qui tentaient de résister à la vitesse de balle du Léo. Sur une récupération de Cuvelier à la 23e, le milieu centrait dans le cercle, mais personne n'était sur la trajectoire. Zimmer y allait aussi de son tir. Depuis quelques minutes, la balle ne quittait plus la moitié de Poznan. Le 3e pc était inévitable à la 24e minute tant le pressing était d'une rare violence. Le sleep de Russell était stoppé fautivement sur la ligne. L'arbitre n'hésitait pas en accordant un stroke. Zimmer signait le 3e but à la 25e minute. La fin de première mi-temps ne donnait rien.

Après la pause, Poznan tentait de jouer plus haut. Un centre du flanc gauche traversait le cercle de Romain Henet sans toucher le moindre stick alors qu'il y avait du beau monde. Le Léo répondait par Cuvelier qui ne pouvait récupérer une balle intéressante dans le cercle. Pendant les 5 minutes de la reprise, la domination était polonaise sans pour autant que le danger ne soit perceptible. A la 37e minute, Degroote surgissait pour bloquer une passe latérale et offrait un assist qui était contré. Ce troisième quart n'était pas très emballant. Le Léopold se contentait de gérer ses efforts et de fonctionner par à coups alors que Poznan n'avait pas les moyens de prendre à défaut la défense belge. Degroote perdait un duel à la 41e minute qui lui aurait permis de se retrouver face au gardien. A 50 secondes de la fin du 3e quart, Zimmer offrait le 4e pc. Russell était toujours là. Son sleep filait au-dessus.

Dans le dernier quart, un mouvement initié par Englebert arrivait sur Zimmer qui parvenait à la centrer pour Englebert qui la déviait entre 3 sticks polonais, mais la balle filait de peu à côté. Sur une longue balle de Cuvelier, Englebert plongeait sur plusieurs mètres, mais trop tard. Mikula réveillait un peu tout le monde en inscrivant un beau but à 4 minutes de la fin.

Sans s'épuiser, le Léo gardait de l'énergie pour son 2e match qui aura lieu dimanche à 9h30 face à Minsk.