En forçant le nul face à l’Autriche, deuxième nation au classement mondial, la Belgique termine en tête de son groupe et évite ainsi l’Allemagne, favorite incontestable de ce championnat d’Europe. Après avoir battu la Russie, 5e mondiale et la Suisse 8e, elle augmente grandement ses chances de décrocher une médaille inattendue et même inespérée.

Voici les réactions des joueurs.