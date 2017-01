Du haut de ses 21 ans, l’attaquant bruxellois a véritablement porté l’équipe montante, qui rêve désormais du titre. Plus qu’une journée de championnat et nous saurons qui participera aux demi-finales. Namur, le Racing, le White, Louvain et l’Amicale se tiennent en cinq points, rendant le petit jeu des pronostics quasi insoluble.

On sait déjà que la révélation de l’année est à aller chercher du côté d’Evere. Pourtant en D1 la saison dernière, le White Star fut à l’avant-poste durant toute la saison régulière. Une trajectoire surprenante pour une équipe dont l’objectif était, avant tout, le maintien en honneur. Un objectif officiellement atteint dimanche passé.

Actuellement troisième du championnat, le White vise désormais un cran au-dessus et a toutes les cartes en main pour s’assurer une place dans le dernier carré. Derrière ce parcours inattendu des étoilés se cache en grande partie Gaëtan Dyckmans. L’attaquant, parti en septembre au Daring pour la saison extérieure, est revenu dans son club de toujours, le temps de la salle.

Un retour crucial pour les Everois. Car si le joueur doit encore se faire une place au "Dar", il brille en revanche dans les rangs du "White" en empilant les goals. "Je marque effectivement beaucoup", explique le jeune homme de 21 ans qui avouera, presque timide, avoir déjà enfilé 33 buts, soit un peu moins d’un triplé par match en moyenne !

Extrêmement dangereux devant la cage, il doit néanmoins cette statistique, en partie, à son sleep redoutable qui lui valut de devenir premier tireur, prenant la place d’un certain Grégory Gucassoff.

Né dans une salle

(...)