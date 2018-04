La course pour échapper à la descente vient de connaître une relance inattendue. L’Herakles en très mauvaise position vient de remporter 6 points en deux journées et se replace en bonne position pour échapper à la descente. Dans le même temps, le Victory est allé s’imposer au Wellington.

L’Herakles avait mal débuté sa rencontre, devant plier sous une grosse pression des Uccloises. La seule action pour se défaire du pressing local fut cette entrée à la 4e minute lorsque Van Hellemont s’infiltrait jusqu’à la gardienne du Léopold. Sur la relance, le Léo allait offrir aux 250 spectateurs un bel exercice de sortie de défense, à montrer dans les écoles de hockey. A la 7e minute, Ocampo entrait dans le cercle et forçait un pc. Ballenghien le donnait et la balle était déviée par Sotgiu sur Cornette qui la bloquait du corps sur la ligne. Les arbitres, Mlles Martin-Schmetz et Sergeant se consultaient et confirmaient la sanction : stroke. Ballenghien ne tremblait pas (1-0).

Ce but eut l’heur de faire sortir de sa retenue des Lierroises hargneuses et engagées. A l’image de ce tir de loin qui se perdait dans la défense du Léo et heurtait le poteau du but ; De Kepper était heureusement attentive. La rencontre allait vite, trop vite pour offrir un hockey structuré et bien construit. Trop de passes étaient mal calibrées et étaient interceptées. Le sifflet arbitral allait calmer les ardeurs pour offrir la première pause : bien utile alors que le marquoir du stade indiquait 23°C.

La reprise voyait l’Herakles démarre à fond et obtenir très rapidement un pc pour un « bête » pied. Allendorf envoyait un sleep bien bloqué par Grignard, mais L. Boey était à la reprise et la balle mourrait au-delà de la ligne (1-1). Le but égalisateur réveillait les Uccloises qui repartaient à l’assaut d’une défense lierroise solide voire rugueuse. La tension montait alors que la première mi-temps tirait à sa fin. Grignard terminait par une sortie très à propos sur Ochsendorf.

La seconde période allait se montrer encore plus crispante, avec des phases de jeu de plus en plus compliquées à arbitrer. Est-ce la vitesse d’exécution, la mauvaise lumière ? Toujours est-il qu’on allait assister à une accumulation de frustrations et de coups de sifflets mal compris ou mal calibrés. Pour preuve cette faute à la 47e minute sifflée dans deux sens différents par les arbitres ; d’un côté pc, de l’autre dégager ; au final, après consultation, elles mettaient tout le monde d’accord en accordant un bully. C’était également le début de la distribution de cartes vertes et jaunes. Le Léopold obtenait un pc que Sotgiu repoussait.

A la 54e, Allendorf envoyait un joli centre que personne ne reprenait. A la 55e, sur une phase confuse à gauche du but du Léo, la balle arrivait à Hayes qui longeait la ligne du cercle avant de rentrer et d’envoyer un revers croisé qui laissait Grignard sans réaction (1-2). Rien n’était perdu, criait D. Thiéry : « Vous l’avez déjà fait, refaites-le. » Et piuraider le Léo, l’Herakles se voyait offrir deux cartes jaunes qui l’obligeait à jouer 10 minutes à 10. Même en enlevant sa gardienne pour les trois dernières minutes le Léo n’allait aps y arriver. L’Herakles sauvait sa tête… provisoirement.

Dans le même temps, le Victory prenait rapidement l’avantage au Wellington et gérait ensuite sa seconde mi-temps. Les Edegemoises sautent le Léo au classement.

Le sommet du jour a tourné à la déconfiture du Dragons qui a encaissé un cinglant 0-4 des oeuvres de la Gantoise. Le Dragons n’a pas démérité mais la puissance de feu des Gantoises était supérieure. A 0-2, le Dragons jouait sans sa gardienne mais juste après avoir encaissé un troisième but, la faisait à nouveau rentrer au jeu. Il faudra attendre vendredi pour voir si le Watducks et l’Antwerp profiteront de ce résultat pour se débarrasser définitivement du Dragons dans la course aux play-offs.