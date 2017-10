Le White Star continue à jouer avec les grands tandis que Louvain s’est enfin réveillé au détriment de l’Herakles.





Les meneuses du White Star ont concédé le nul au Dragons après avoir mené une bonne partie du temps. Si une des sœurs Teves (Coti) ouvrait le score après 9 minutes, il ne faudra que 3 minutes à Moreschi pour égaliser et 20 à Oviedo pour donner l’avance aux Etoilées sur stroke. Les deux buts suivants furent également des strokes. Finalement, l’autre soeur Teves (Flor) arrachait le nul à 5 minutes du terme, privant le White de sa place de meneuse au championnat.

C’est la Gantoise qui passe en tête, à égalité de points avec le White et le Watducks, grâce à un meilleur goal average. Les Gantoises sont allées battre le Léopold 1-4. F. Vilain avait ouvert le score dès la première minute face à des adversaires pas encore bien réveillées. Sergant, Vanden Borre et Granatto renversaient la vapeur avant la pause pour terminer en roue libre avec un nouveau but sur pc de VdB.

Le troisième au classement est le Waterloo Ducks qui a battu le Victory de justesse. Contardi répondait rapidement au but de Vouche, les deux réalisations sur pc. Il faudra attendre le début de la seconde mi-temps et un but de Gose pour voir les Vertes décrocher la victoire.