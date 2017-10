Les Ucclois profitent de la première défaite de l'Antwerp pour lui fausser compagnie. Une place "historique" pour le club locataire du Léo.

Pendant des années, le Langeveld a joué pour le maintien en D1, avec quelques saisons en D2 à la clé. La saison dernière, le club avait déjà terminé à son meilleur classement. Cette saison, il joue carrément la tête du classement !

La balle roule bien pour l'équipe coachée par Dimitri Blomme. Dimanche, pourtant, c'est le Baudouin qui avait ouvert la marque après une dizaine de minutes par Julian Montone. Mais un pc de Martin Vanderborght (rétabli de sa petite commotion de la semaine précédente) dévié dans le but par Milan Dans ramena l'égalité au marquoir. Le Lang joua plus haut en deuxième période et sur un solo de Vanderborght, Nicolas Henet donna l'avance à ses couleurs d'un maître-tir. Le score resta en l'état au marquoir jusqu'à la 62e minute, moment où Nicolas Henet remit le couvert, le Baudouin réclamant un back-stick sur cette phase (3-1). Ce fut le coup de grâce pour les Dilbeekois qui encaissèrent encore un stroke de Gaston Golstein et un but de Nicolas Tilmant (5-1). Pour l'anecdote, le club local a trouvé l'arbitrage très bon… mais pas le Baudouin !