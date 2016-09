Hockey dames: le dur apprentissage du Parc (VIDEOS)

Hockey

La première rencontre du championnat Dames a d’ores et déjà montré ce que sera cette compétition où la moitié des joueuses ont changé.

On s’est bien amusé à Gentbrugge où la Gantoise locale débutait l’après-midi par une fête sympathique pour l’une de ses nouvelles recrues, l’anglaise Susannah Thownsend, qui avait apporté sa médaille d’or de Rio et que les jeunes du cru auront pu toucher. Passées les fleurs, ce furent les tirs vers la gardienne du Parc qui attirèrent l’attention des spectateurs. Dans le but bruxellois, l’ancienne gardienne de la Gantoise Marie Goethals de Mude : barrée de la première place par Pauline De Rycke, elle avait compris qu’elle n’était plus dans les plans du directeur sportif de la Gantoise et avait trouvé son bonheur au Parc. Elle allait démontrer toutes ses qualités en arrêtant plus d’une trentaine de tirs gantois. Elle allait également se retourner à huit reprises dans une rencontre à sens unique.